Nürnberg: Fliegerbombe 3: Verkehrsauswirkungen

Fliegerbombe 3: Verkehrsauswirkungen

Die am heutigen Montag, 29. Juli 2019, gefundene Fliegerbombe soll noch heute entschärft werden. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr.



Die Dr.-Gustav-Heinemann-Straße ist ab 16 Uhr gesperrt. Bereits ab 15 Uhr entfällt die Haltestelle Dr.-Gustav-Heinemann-Straße für die Buslinien 40, 43 und 65 der VAG. Die Buslinie 40 Laufamholz ? Dr.-Gustav-Heinemann-Straße endet bereits in Mögeldorf. Die Buslinie 43 Ben-Gurion-Ring ? Dr.-Gustav-Heinemann-Straße wendet in Mögeldorf und fährt zurück auf den Ring. Die Buslinie 65 wird zudem über die Flußstraße umgeleitet. Die Straßenbahnlinie 5 fährt regulär.



Die Bahnstrecke in Richtung Lauf rechts der Pegnitz/Hersbruck wird ab 16.30 Uhr gesperrt. Die S-Bahn-Linie nach Lauf links der Pegnitz/Hersbruck sowie der Fernverkehr nach München sind nicht betroffen.



Der Flugbetrieb des Albrecht Dürer Airports muss während der Entschärfung eingestellt werden. Aktuelle Informationen zum Flugbetrieb sind unter https://www.airport-nuernberg.de/fliegerbombe-woehrder-see zu finden.



Ein Bürgertelefon ist unter der Telefonnummer 09 11 / 6 43 75 8 88 erreichbar. Es ist durchgehend bis nach der Entschärfung besetzt.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg