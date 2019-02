Nürnberg: Fliegerbombe 21: Keine Schäden wahrnehmbar

Fliegerbombe 21: Keine Schäden wahrnehmbar

Erste Kontrollen ergaben auf Nürnberger und Fürther Gebiet keine

Schäden an Gebäuden, auch nicht an der Pyramide. Der Katastrophenfall

ist aufgehoben. Die Straßensperren werden nach und nach aufgehoben,

die Südwesttangente ist wieder befahrbar. Die evakuierten Anwohner

können wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Flugverbotszone (3 000 Meter über Evakuierungsgebiet) wird

aufgehoben, es bestehen keine Beschränkungen mehr für die KanalSchifffahrt.

Das Bürgertelefon unter der Nummer 09 11 / 6 43 75-8 88 bleibt noch die

ganze Nacht besetzt. Bislang gingen über 750 Anrufe ein.

Alle Informationen: www.nuernberg.de

