Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Fliegerbombe 1: Blindgänger im Wöhrder See

Fliegerbombe 1: Blindgänger im Wöhrder See Am heutigen Montag, 29. Juli 2019, ist beim Ausbaggern von Schlamm im Wöhrder See etwa 150 Meter östlich der Dr.