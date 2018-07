Nürnberg: Feuer in Wohnung im 7. Stock - Mann stirbt

Kripo ermittelt zur unklaren Brand- und Todesursache



Am frühen Dienstagmorgen ist in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Tullnau ein Feuer ausgebrochen. Der 59-jährige Mieter kam im Laufe des Einsatzes ums Leben, berichtet die Polizei.Kurz vor 04.00 Uhr meldeten mehrere Anrufer bei Polizei und Feuerwehr starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Norikerstraße. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg begann sofort nach Eintreffen am Brandort mit den Löscharbeiten im 7. Stock des Gebäudes. Dabei fanden sie am Balkon der Wohnung einen bewusstlosen Mann auf, wie sich später herausstellen sollte, den Mieter.Ein Notarzt leitete sofort die ersten medizinischen Maßnahmen ein, versuchte durch intensive Reanimation, das Leben des Mannes zu retten. Leider vergeblich - er starb noch am Brandort.Sowohl die Ursache des Brandes als auch die Todesursache des 59-Jährigen sind derzeit noch unklar. Diesbezüglich hat die Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.