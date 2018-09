Nürnberg: Festveranstaltung würdigt Bürgerstiftung

Festveranstaltung würdigt Bürgerstiftung

1 000 000 Euro ? so viele Finanzmittel und darüber hinaus sehr viel ehrenamtliches Engagement hat die Bürgerstiftung Nürnberg seit ihrer Gründung im Jahr 2001 für Nürnberg mobilisiert. Mit einer Festveranstaltung würdigt die Stadt Nürnberg auf Einladung des Oberbürgermeisters und der Stifter-Initiative Nürnberg die Bürgerstiftung. Dazu sind alle Stiftungsinteressierten am Freitag, 21. September 2018, um 17 Uhr in den Historischen Rathaussaal, Rathausplatz 2, eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist bis Montag, 17. September 2018, unter info@stifterinitiative.nuernberg.de erbeten.

Weitere Informationen zur Bürgerstiftung Nürnberg unter http://www.buergerstiftung-nuernberg.de/

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg