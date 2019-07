Nürnberg: Ferienspaß auf dem Erfahrungsfeld

Ferienspaß auf dem Erfahrungsfeld

Ferienspaß auf dem Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne auf der Wöhrder Wiese: Das verspricht das Ferienprogramm für die ganze Familie noch bis Sonntag, 8. September 2019. Über 100 Stationen bieten Spannendes für heiße Tage und an Regentagen warten viele überdachte Angebote, wie etwa das Zelt der Vielfalt, das Teamzelt für gemeinsame Gruppenaktionen oder das Panoptikum, wo sich alles um das Sehen dreht.

Das Programm des Erfahrungsfelds bietet auch in den Sommerferien viel Abwechslung ? im Grünen und doch mitten in der Stadt: Von Montag bis Sonntag, 29. Juli bis 4. August 2019, stampfen große und kleine Gäste ab vier Jahren in der Ton-Werkstatt Lehm und bauen kleine Häuser daraus, bis eine Stadt aus Ton entsteht. Die Ton-Werkstatt geht montags bis freitags und sonntags von 12 bis 17 Uhr, samstags von 14 bis 17 Uhr. Am Baustellen-Fest am Sonntag,

4. August 2019, wird ganztägig während der Öffnungszeiten gebaut: Mit Bausteinen und Bauklötzen entstehen aus unterschiedlichen Materialien Häuser, Türme, Bogen, Figuren und vieles mehr.

In der ?Doppelhelix-Werkstatt? von Montag bis Sonntag, 5. bis 11. August 2019, formen Besucherinnen und Besucher Aluminium-, Kupfer- oder Messingstreifen zu Doppelspiralen. Die ?Doppelhelix-Werkstatt? geht montags bis freitags und sonntags von 12 bis 17 Uhr, samstags von 14 bis 17 Uhr. Die Materialkosten betragen 6,50 Euro. In der Holz-Werkstatt von Montag bis Sonntag, 12. bis 18. August 2019, darf man sich nach Herzenslust an Holzbrettern austoben, sägen, nageln, hämmern. Es entstehen kleine, klingende Murmelbahnen. Die Holz-Werkstatt geht montags bis freitags und sonntags von 12 bis 17 Uhr, samstags von 14 bis 17 Uhr. Nicht nur Holz, auch Glas lässt sich in den Ferien gestalten ? im ?Glas-Stadl? von Montag bis Sonntag, 19. bis 25. August 2019. Aus farbigen Glasstücken fertigen Gäste ab 6 Jahren oder in Begleitung Erwachsener ganztags während der Öffnungszeiten individuelle Sonnenfänger an. Die Materialkosten betragen 5 Euro pro Stück.

Am Dienstag, 20. August 2019, zeigt der Förderverein ?Historisches Kornhaus? aus Spalt von

11 bis 16 Uhr, dass Hopfen nicht nur zum Bierbrauen gut ist. Besucherinnen und Besucher zupfen Hopfen und bekommen Antworten auf alle Fragen rund um die Pflanze mit dem besonderen Duft. Die ?Spiele der Welt? spielen Gäste gemeinsam am Sonntag, 25. August 2019, von 13 bis 17 Uhr. Hier kann man unbekannte Spiele aus anderen Kulturen und nebenbei vielleicht auch die einen oder anderen neuen Bekannten kennen lernen.

Auch aus Plunder wie leeren Plastikflaschen, Blechdosen und Verpackungsmaterial lässt sich mit einfachen Werkzeugen ein Hochseedampfer oder ein Piratenschiff basteln. Die Boote aus Plunder stechen am Wasseraktionsplatz in See. Die Aktion geht von Montag bis Sonntag, 26. August bis 1. September 2019, montags bis freitags und sonntags von 12 bis 17 Uhr sowie samstags von 14 bis 17 Uhr. Im September bewegen Anne Klinges Füße das Erfahrungsfeld. Von Montag bis Freitag, 2. bis 6. September 2019, ist die international bekannte Künstlerin auf dem Erfahrungsfeld mit ihrem Fußtheater zu Gast. Sie präsentiert jeweils um 12 und um 13 Uhr altbekannte Märchen ganz neu.

Am letzten Erfahrungsfeld-Sonntag, am 8. September 2019, können Gäste zwischen 10 und 17 Uhr gemeinsam mit den Profis von ?Noris Raketen? aus Nürnberg ihre eigene kleine Modell-Rakete bauen, sie direkt auf der Wöhrder Wiese auf ihre Flugfähigkeit testen und danach mit nach Hause nehmen. maj

