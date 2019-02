Nürnberg: Februar-Highlights im Haus des Spiels

Ein Workshop zum Upcycling von altem elektronischem Spielzeug und ein sogenanntes Escape-Game sind zwei der Februar-Highlights im Programm des künftigen Haus des Spiels im Pellerhaus, Egidienplatz 23. Der Workshop ?Circuit Bending? findet statt am Samstag, 9. Februar 2019, von 10 bis 18 Uhr, das Escape-Game ?Exit the Pellerhaus? kann gebucht werden an den Dienstagen 12. Februar, 12. März, 16. April und 14. Mai 2019, jeweils um 16 und 18 Uhr, sowie an den Sonntagen 10. März, 14. April und 12. Mai 2019, jeweils um 14, 16 und 18 Uhr.

Beim Workshop tönen ungewöhnliche Klänge durch das Pellerhaus: Sprechende Puppen, alte Kinderkeyboards und mehr ? aus batteriebetriebenen Krachmachern aller Art können Kinder ab 8 Jahren unter Anleitung von Lärmguru Sebastian Pfaller faszinierende Soundmutanten entstehen lassen. Durch Löten und Verkabeln werden aus alten elektronischen Spielzeugen neue Musikinstrumente. ?Circuit Bending? heißt dieser kreative Umgang mit industrieller Massenware. Nicht mehr gebrauchtes elektronisches Spielzeug darf gern von zu Hause mitgebracht werden.

Das eigens für das Haus des Spiels entwickelte ?Exit the Pellerhaus? ist ein Escape-Game der besonderen Art: Gemeinsam mit geschulten Spielecoaches können Gruppen von bis zu 8 Personen knifflige Rätsel und vertrackte Aufgaben lösen und sich so ihren Weg aus den labyrinthischen Kellergängen des Pellerhauses erspielen. Es gilt, mit viel Teamgeist und einer gesunden Portion Intuition in der kürzesten Zeit den Ausgang zu finden und so den Highscore zu knacken. Ein Durchgang dauert etwa 60 bis 90 Minuten und ist geeignet für Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 12 Jahren.

Die Anmeldung zum Workshop unter Telefon 09 11 / 2 31-1 52 57 oder per E-Mail an haus-des-spiels@stadt.nuernberg.de wird empfohlen, für das Escape-Game ist sie zwingend erforderlich. Beim Workshop darf jeder selbst entscheiden, was er bezahlen möchte. Das Escape-Game kostet 15 Euro pro Person, die im Nachhinein per Rechnung überwiesen werden müssen. Beide Veranstaltungen sind Teil des Programms ?Testspiele ? von analog bis digital? des Deutschen Spielearchivs Nürnberg im Haus des Spiels. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg