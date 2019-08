Nürnberg: Faustschläge und Biss in die Schulter - 23-Jähriger greift Polizisten an

Am Samstagmorgen (24. August 2019) ist es laut Polizei in einem Laden im Nürnberger Hauptbahnhof zu einem Streit zwischen einem 23-Jährigen und einem 22-Jährigen gekommen. Schnell eskalierte die Situation und die beiden Männer fingen an, aufeinander einzuschlagen. Der 22-Jährige stürzte dabei in ein Kühlregal, woraufhin einige Getränkeflaschen kaputt gingen.

Nürnberg: 23-jähriger Mann rastet aus und schlägt Polizisten

Die Polizei, die inzwischen durch das Ladenpersonal verständigt wurde, konnte die beiden Männer trennen und brachte sie auf das Revier. Der Jüngere von beiden hatte sich zwischenzeitlich wieder beruhigt und war kooperativ. Der 23-Jährige hingegen wehrte sich gegen die Polizisten und wurde stets aggressiver.

Zunächst beleidigte er die Polizisten aufs Gröbste, dann schlug er einem Polizisten mit der Faust in den Bauch, einen weiteren biss er in die Schulter. Bei dem Angriff wurden die beiden Polizisten leicht verletzt.

Auch in Karlsruhe musste ein Mann von Polizisten überwältigt werden: Dieser soll einen Radfahrer mit einer Eisenstange bewusstlos geprügelt haben und anschließend einen Polizeihund gewürgt und Beamte angegriffen haben.

Gegen den Mann wurde nun ein Haftantrag gestellt und es wurde Untersuchungshaft angeordnet.