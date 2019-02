Nürnberg: ?Faszination Japan!? in der Kunstvilla geht zu Ende

Am Sonntag, 24. Februar 2019, endet die Ausstellung ?Faszination Japan! Im Spiegel Nürnberger Künstlerinnen und Künstler?, die der Kunstvilla in der Blumenstraße 17 mit bislang rund 4 000 Besucherinnen und Besuchern einen wahren Publikumserfolg beschert hat.Keine Frage: Japan ist gerade ?in?, nicht nur was Essen und Life-Style betrifft.