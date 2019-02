Nürnberg: Fasching im Tiergarten Nürnberg

Fasching im Tiergarten Nürnberg

An Fasching wird es bunt im Tiergarten der Stadt Nürnberg. Alle Kinder bis 13 Jahre, die verkleidet in den Zoo kommen ? ob als Zootier wie Giraffe, Löwe oder Zebra oder vielleicht sogar als Bionicums-Roboter ? erhalten am Rosenmontag und Faschingsdienstag, 4. und 5. März 2019, freien Eintritt in den Tiergarten.

Da Kinder unter 14 Jahren laut der Benutzungssatzung des Tiergartens nicht allein in den Tiergarten gehen können, ist die Begleitung durch einen Erwachsenen erforderlich. Für die Begleitperson gilt der reguläre Tiergarteneintritt. tom

