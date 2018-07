Nürnberg: Familientag der N-Ergie auf dem Erfahrungsfeld

Zusätzlich zu den festen Erlebnisstationen des Erfahrungsfelds zur Entfaltung der Sinne auf der Wöhrder Wiese veranstaltet die N-Ergie Aktiengesellschaft am Samstag, 7. Juli 2018, von 10 bis 18 Uhr ein buntes Zusatzprogramm: In der Schmuckwerkstatt entstehen individuelle Freundschaftsbänder und mit Hilfe einer Postkarten-Druck-Maschine individuell gestaltete Karten. Aktionen für zwei Personen oder ganze Gruppen sind am Barfußpfad und am Labyrinth geboten. Zwischendurch laden Seifenblasen zum Spielen ein und Glücksritter suchen am Teich nach Edelsteinen. Am Familientag ist das Erfahrungsfeld bereits ab 10 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist im Preis für das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne inbegriffen. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg