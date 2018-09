Nürnberg: Fairtrade Town Nürnberg für weitere zwei Jahre rezertifiziert

Bereits zum dritten Mal wurde Nürnbergs Auszeichnung zur Fairtrade Town bestätigt. Nach der Erst-Auszeichnung im Jahr 2010, als Nürnberg der Titel als

22. Fairtrade Town Deutschlands zugesprochen wurde, darf Nürnberg den Titel nun weitere zwei Jahre bis 2020 tragen. Dies ist eine Bestätigung, dass das Thema Fairtrade in der Nürnberger Stadtgesellschaft einen zunehmend höheren Stellenwert einnimmt. Mittlerweile gibt es rund 2 000 Fairtrade Towns in 26 teilnehmenden Ländern.

Für die Region war sicherlich der Zusammenschluss der Metropolregion zur ersten ?Europäischen Fairen Metropolregion? das Highlight der letzten zwei Jahre. Die Fairtrade Stadt Nürnberg hatte diese Initiative angestoßen. Mehr als 3,5 Millionen Menschen leben seither in einer Fairtrade-Region. Durch die Schaffung eines Projektbüros mit drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Metropolregion Nürnberg kann die Stadt Nürnberg gerade auch im Themenfeld ?Nachhaltige Beschaffung? nun weitere Projekte in die Umsetzung bringen. Auch die Auszeichnung mit einem Sonderpreis beim Wettbewerb ?Hauptstadt des Fairen Handels 2017? ist eine schöne Anerkennung der Arbeit der Fairtrade-Arbeitsgruppe.

Auch in Zukunft wird sich die Steuerungsgruppe weiter für einen zunehmenden Fairen Handel einsetzen. Am Freitag, 14. September 2018, beginnt die ?Faire Woche?, in der deutschlandweit Weltläden, Aktionsgruppen und kirchliche Hilfswerke, wie Misereor oder Brot für die Welt, das Thema Fairer Handel ins öffentliche Bewusstsein rücken möchten. Auch Akteure der Nürnberger Steuerungsgruppe engagieren sich. So bietet der Weltladen der Katholischen Stadtkirche am Freitag und Samstag, 21. und 22. September 2018, Stadtführungen während der Fairen Woche 2018 unter dem Titel ?FAIRänderung durch gerechten Handel?? an.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg