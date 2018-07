Nürnberg: Fahrtreppentausch an U-Bahnhöfen

Fahrtreppentausch an U-Bahnhöfen

In den kommenden Wochen tauscht das städtische U-Bahnbauamt an den U-Bahnhöfen Hauptbahnhof und Maximilianstraße jeweils eine Fahrtreppe aus. Die Fahrtreppe am Hauptbahnhof wird am Donnerstag, 12. Juli 2018, außer Betrieb genommen und voraussichtlich wieder ab Freitag, 17. August 2018, zur Verfügung stehen. Die Fahrtreppe am Bahnhof Maximilianstraße wird zwischen Dienstag, 24. Juli 2018, und Freitag, 31. August 2018, ausgetauscht. Fahrgäste werden gebeten, während der Bauzeit auf die Festtreppen oder Aufzüge auszuweichen.

Am U-Bahnhof Hauptbahnhof handelt es sich um die aufwärtsfahrende Fahrtreppe vom Bahnsteig der U1 zum Bahnsteig U2, an der Station Maximilianstraße um die aufwärtsfahrende Fahrtreppe vom Bahnsteig zum Ausgang in Richtung Bärenschanze. Im Anschluss daran werden sechs weitere Fahrtreppen erneuert, davon zwei am Hauptbahnhof, zwei in Langwasser Mitte, eine in Röthenbach und eine am Rathenauplatz. Es werden dabei immer zwei Fahrtreppen parallel, aber an verschiedenen Bahnhöfen, ausgetauscht. Dazu informiert das U-Bahnbauamt rechtzeitig gesondert.

Fahrtreppen haben je nach Beanspruchung eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren. Da seit Anfang der 1970er Jahre in Nürnberg und Fürth immer wieder neue U-Bahnhöfe eröffnet wurden, müssen dementsprechend seit den 1990er Jahren regelmäßig Fahrtreppen erneuert werden. Insgesamt 190 Fahrtreppen gibt es im Bereich der drei U-Bahn-Linien U1, U2 und U3. Welche Fahrtreppen wann ausgetauscht werden, entscheidet der Eigentümer der U-Bahnhöfe, also die Stadt Nürnberg beziehungsweise die Stadt Fürth / infra fürth verkehr gmbh in Absprache mit dem Betreiber, der VAG. Das Nürnberger U-Bahnbauamt kümmert sich um die Vergabe der Aufträge und den Austausch von Fahrtreppen, die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg übernimmt die technische Beratung und die Koordination der betrieblichen Belange.

Die wichtigsten Arbeitsschritte bei der Erneuerung der Fahrtreppe sind dabei das Sichern und Vorbereiten der Baustelle, die Demontage und der Abtransport der alten Fahrtreppe, und das Einheben der Fahrtreppe ? in der Folgenacht ? jeweils über die U-Bahn-Gleise mit Diesellok und Kranwagen. Nach der Montage geht es weiter mit mehreren Testläufen und schließlich der Abnahme der neuen Treppe durch die Stadt Nürnberg, die VAG und den TÜV Süd. maj

