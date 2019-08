Nürnberg: Fahrradkino-Tour durch die Metropolregion Nürnberg

Kinoabend und Fahrradtour? Diese Kombination wird Interessierten von Mittwoch bis Sonntag, 18. bis 22. September 2019, an fünf verschiedenen Standorten durch ein mobiles Fahrradkino ermöglicht. Hierbei kommt die Energie für den Film nicht aus der Steckdose, sondern wird von zehn Radelnden erzeugt. Das Fahrradkino KLAK der Initiative Solare Zukunft e.V. macht dabei Halt in Nürnberg, Cadolzburg, Erlangen, Bubenreuth und Fürth.

Los geht es in Nürnberg am Mittwoch, 18. September 2019, um 20.30 Uhr im Filmhaus, Glasbau, 2. Stock, Eingang über die Touristeninfo, Königstraße 93. Gezeigt wird der Film Tatis Schützenfest (Jour de Fête). Der erste und gleichzeitig populärste Film des französischen Komikers zeigt ihn in der Rolle des Postboten François, der mit Eifer und Hingabe per Fahrrad die Post verteilt. Plätze werden unter die Telefonnummer 09 11 / 2 31-73 40 reserviert.

Durch das innovative Format wird erlebbar gemacht, was es bedeutet, seinen Strom zum Beispiel für einen Kinofilm selbst zu erzeugen. Wie viel müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer strampeln, um den Film dauerhaft am Laufen zu halten? So können Themen wie Energie und Mobilität sinnvoll und direkt ?erfahrbar? gemacht werden. Dazu haben sich die fünf Veranstalter verschiedene Spiel- und Kurzfilme ausgesucht. Kooperationspartner für die Veranstaltungsreihe der jeweiligen Kommune ist der Solare Zukunft e.V. aus Freiburg sowie das Mobile Kino e.V. aus Nürnberg. Das Format findet zum ersten Mal in der Region statt und ist für alle Interessierten kostenfrei.

Weitere grundsätzliche Informationen zum Fahrradkino KLAK finden Sie auf der Homepage www.fahrradkino.org

Weitere Termine der Fahrradkino-Tour sind am:

Donnerstag 19. September 2019, ab 18 Uhr im Innenhof der Burg Cadolzburg, Burgstraße. Um 19 Uhr werden die Siegerinnen und Sieger des Stadtradelns geehrt. Um 19.30 Uhr beginnt der Hauptfilm Rennradfieber ? Warum Glück erfahrbar ist! Der Film erzählt die Geschichten von fünf leidenschaftlichen Rennradfahrern und lässt sie auf spannende und humorvolle Weise erklären, warum das Fahrrad sie glücklich macht. Eine Reservierung ist nicht nötig

Freitag, 20. September 2019, um 21.30 Uhr im Garten (bei schlechtem Wetter im Saal) im E-Werk Kulturzentrum, Fuchsenwiese 1, in Erlangen. Gezeigt werden diverse unterhaltsame Kurzfilme zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz und anderen Themen. Die Fahrradwerkstatt im E-Werk feiert ihr 40. Jubiläum. Plätze können per E-Mail unter info@e-werk.de reserviert werden.

Samstag, 21. September 2019, um 17 Uhr im H7, Hauptstraße 7, in Bubenreuth. Zu sehen ist der Film ?Tomorrow?. Die Welt ist voller Lösungen. Der Film dreht sich um Lösungen, die gebraucht werden, um den globalen ökologischen Kollaps aufzuhalten. Eine Reservierung ist nicht nötig.

Sonntag, 22. September 2019, von 12 bis 16.30 Uhr im Innenhof des Technischen Rathauses, Hirschenstraße 2, in Fürth. Zu sehen ist der Film ?Mobil fürs Klima ? was sagen Filmemacher zu den Herausforderungen von Klima- und Umweltschutz?? Immer zur vollen Stunde zeigt das Klimaaktionskino KLAK im Wechsel zwei Kurzfilmrollen rund um Klimaschutz, Verkehr und nachhaltiges Leben. Die Kinoaktion ist Teil des Fürther Aktionstags zur Europäischen Mobilitätswoche. Eine Reservierung ist nicht nötig.

Das Programm für die Filmveranstaltungen kann unter der Adresse http://fahrradkino.org/18-22-09-2019-fahrradkino-nuernberg/ heruntergeladen werden. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg