Am Donnerstagabend (26. Dezember 2019) wurde in Nürnberg ein Mann festgenommen, nachdem er in einer U-Bahn auf eine Frau eingeschlagen hatte. Die Polizei sucht nun das Opfer der Tat.

Wie die Polizei berichtete, teilte ein Mitarbeiter der Nürnberger Verkehrsaktiengesellschaft

(VAG) gegen 19.45 Uhr über Notruf mit, dass er an der U-Bahn-Haltestelle "Plärrer" einen Mann festhalte. Dieser habe zuvor in der U-Bahn-Linie U 1 in Fahrtrichtung Fürth auf eine unbekannte Frau eingeschlagen.

Aggressives Verhalten: Polizei muss Tatverdächtigen fesseln

Eine alarmierte Streifenbesatzung nahm den 39-jährigen Tatverdächtigen vor Ort fest. Da der Mann sehr aggressiv und offenbar alkoholisiert war, musste er gefesselt werden.