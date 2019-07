Nürnberg: Fahrbahnsanierung in der Von-der-Tann-Straße

Fahrbahnsanierung in der Von-der-Tann-Straße

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert von Samstag, 27. Juli, bis Samstag, 3. August 2019, im Stadtteil Sündersbühl die östliche Richtungsfahrbahn der Von-der-Tann-Straße. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Rothenburger Straße und der Witschelstraße in Fahrtrichtung Norden zur Jansenbrücke.

Von Samstag bis Montag, 27. bis 29. Juli 2019, erfolgen die Vorarbeiten: Reparaturen an Randeinfassungen, Rinnen und Straßeneinläufen. Während dieser drei Tage wird die Fahrbahn in Richtung Norden auf die linke Fahrspur reduziert. Von Montag, 29. Juli, bis Samstag, 3. August 2019, folgen die Hauptarbeiten. Die östliche Richtungsfahrbahn der Von-der-Tann-Straße wird in dieser Zeit zwischen der Rothenburger Straße und der Witschelstraße komplett gesperrt. Der Parkplatz am Westpark kann während der Arbeiten nicht genutzt werden.

Der aus Richtung Westen auf der Rothenburger Straße stadteinwärts ankommende Verkehr, der nach links in die Von-der-Tann-Straße abbiegen würde, wird über die Rothenburger Straße bis zur Bertha-von-Suttner-Straße umgeleitet und von da über die Bertha-von-Suttner- und die Witschelstraße zur Jansenbrücke und wieder zum Ring geführt. Der Verkehr aus Richtung Süden wird von der Gustav-Adolf-Straße nach rechts in die Wallensteinstraße zur Rothenburger Straße umgeleitet. Dort trifft er auf den Umleitungsverkehr aus Richtung Westen und folgt dessen Verlauf. Der in Richtung Westen stadtauswärts fließende Verkehr auf der Rothenburger Straße, der am Ring nach Norden abbiegen würde, folgt ab der Bertha-von-Suttner-Straße der Umleitung.

An der Einmündung der Bertha-von-Suttner-Straße in die Fuggerstraße wird die bestehende Vorfahrtsregelung während der Bauarbeiten aufgehoben. Zur sicheren Verkehrsabwicklung steht an dem Knoten eine mobile Ampelanlage. Sör bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer darum, besonders auf diese ungewohnte Lage zu achten.

Sör ist bemüht, die Bauzeit möglichst kurz zu halten, um die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu minimieren. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg