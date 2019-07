Nürnberg: Fahrbahnsanierung in der Ansbacher Straße

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) erneuert von Mittwoch, 31. Juli, bis Sonntag, 18. August 2019, die Fahrbahndecke in der Ansbacher Straße im Stadtteil Röthenbach Ost. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Dombühler Straße und Jochsberger Straße.

Aktuell laufen bereits die Vorarbeiten, unter anderem erfolgen Reparaturen an den Randeinfassungen. Daneben finden Arbeiten an der Einfahrt zum Busbahnhof statt, deshalb ist die rechte Spur der Ansbacher Straße in Fahrtrichtung Stein noch bis zum 30. Juli 2019 gesperrt.

Der erste Abschnitt der Hauptarbeiten in der Ansbacher Straße dauert vom 31. Juli bis zum 4. August 2019. In der bestehenden Absperrung an der Einfahrt zum Busbahnhof wird ein Teil der Fahrbahn erneuert, um in den folgenden Bauabschnitten die Zufahrt zum Busbahnhof für VAG-Busse zu ermöglichen. Die Ausfahrt aus der Dombühler Straße in die Ansbacher ist nur geradeaus oder nach links (in Richtung Nürnberg-Innenstadt) möglich, aus der Röthenbacher Hauptstraße heraus nur geradeaus oder nach rechts (ebenfalls in Richtung Nürnberg-Innenstadt). Die Ausfahrt aus der Ansbacher Straße heraus ist sowohl in die Dombühler Straße als auch in die Röthenbacher Hauptstraße möglich.

Im zweiten Bauabschnitt vom 5. bis zum 11. August wird die nördliche Fahrbahn erneuert. Der Verkehr in Richtung Stein wird auf die südliche Fahrbahn geleitet und dort dann im Gegenverkehr geführt. Die Zufahrt zum Parkhaus des Einkaufszentrums in der Ansbacher Straße sowie die Ausfahrt ist bis Freitag, den 9. August 2019, um 13 Uhr möglich. Von Freitag, 9. August, um 13 Uhr bis einschließlich Sonntag, den 11. August 2019, kann das Parkhaus nicht genutzt werden.

Der dritte Bauabschnitt dauert vom 12. bis zum 18. August 2019. Dann wird die südliche Fahrbahn erneuert. Der Verkehr in Richtung Nürnberg-Innenstadt wechselt auf die nördliche Fahrbahn und wird hier im Gegenverkehr geführt. Die VAG-Buslinie wird umgeleitet. Gleichzeitig wird die Fahrbahndecke in der Röthenbacher Hauptstraße zwischen Ansbacher Straße und Neuendettelsauer- und Burgsalacher Straße erneuert. Deshalb kann die Ein- beziehungsweise Ausfahrt aus der Ansbacher Straße in die beziehungsweise aus der Röthenbacher Hauptstraße nicht genutzt werden. Die Umleitung erfolgt über die Petersauracher Straße und über die Weißenburger Straße sowie die Ellingstraße.

Vom 19. bis zum 23. August 2019 erfolgen abschließende Restarbeiten. Da in diesem Zeitraum auch in der Dombühler Straße Arbeiten an der Fahrbahnbefestigung erfolgen und diese zwischen der Insinger Straße und der Creglinger Straße gesperrt wird, kann es noch zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen kommen. Über die Sperrung in der Dombühler Straße wird Sör noch gesondert informieren.

Die Sanierungsarbeiten sind notwendig, weil die Fahrbahndeckenbefestigung nach über 30 Jahren Benutzung schadhaft ist. Nach der im vergangenen Jahr erfolgten Sanierung bis zur Schlosskreuzung Stein ist dann die gesamte Fahrbahn der Ansbacher Straße erneuert. Sör ist bemüht, die Bauzeit möglichst kurz zu halten, um die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu minimieren. tom

