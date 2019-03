Nürnberg: Fahrbahndeckensanierung auf der Südwesttangente

Fahrbahndeckensanierung auf der Südwesttangente

Die Südwesttangente wird zwischen der Anschlussstelle Schweinau und dem Kreuz Hafen in Fahrtrichtung Feucht saniert. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) erneuert von Montag, 25. März, bis Freitag, 12. April 2019, die Fahrbahndecke.

Die vorbereitenden Maßnahmen werden von Montag bis Donnerstag, 25. bis 28. März 2019, durchgeführt. Währenddessen finden Arbeiten an den Mittelstreifenüberfahrten statt. Dadurch kommt es bereits zu Einschränkungen für den Verkehr. Es können aber weiterhin alle Fahrtrichtungen genutzt werden.

Von Freitag, 29. März, bis Dienstag, 9. April 2019, wird die Fahrbahn saniert. Die alte Asphaltdecke wird abgefräst und ein neuer Belag aufgebracht. Die Auffahrt in Richtung Feucht ist an der Anschlussstelle Nürnberg-Schweinau gesperrt. Die Verbindungsrampe von der Südwesttangente zum Frankenschnellweg in Richtung Eibach wird ebenfalls saniert und ist für die Dauer der Sanierungsarbeiten gesperrt.

Von Mittwoch bis Freitag, 10. bis 12. April 2019, erfolgt der Rückbau der Baustellenverkehrsführung und der Mittelstreifenüberfahrten. Es kommt zu Einschränkungen des Verkehrs. Alle Fahrtrichtungen können jedoch genutzt werden.

Die Umleitungsempfehlungen sind vor Ort ausgeschildert:

In Fahrtrichtung Süden wird der Verkehr an der Gustav Adolf-Straße über die Nopitschstraße zur Otto-Brenner-Brücke auf den Frankenschnellweg geleitet.

Der Verkehr aus Stein wird ab der Ansbacher Straße über die Schweinauer Hauptstraße zur Nopitschstraße und an der Otto-Brenner-Brücke auf den Frankenschnellweg geleitet.

In Fahrtrichtung Norden fließt der Verkehr ab der Kreuzung Eibacher Hauptstraße/Hafenstraße über die Hafenstraße zur Anschlussstelle Nürnberg-Hafen-Ost. tom

Weitere Informationen:

Karte mit Umleitungsbeschilderungen

PDF-Datei, 2.4 MB

