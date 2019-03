Nürnberg: Fabrizio Paterlini in St. Martha

Der italienische Pianist Fabrizio Paterlini spielt in der Neo-Klassikreihe cluster | electronic.classic.session des Künstlerhauses im KunstKulturQuartier am Samstag, 30. März 2019, um 20.30 Uhr in der neu eröffneten St. Martha-Kirche, Königstraße 79.

Presse und Hörerschaft sind sich uneinig, wie sein Sound ? die Verbindung von klassischer und elektronischer Musik ? am besten zu bezeichnen ist: Neoklassik, Ambient, Minimalism oder New Age? Nach einem Studium der klassischen Musik trat Paterlini mit einer Reihe von Bands auf und spielte von Progressive bis Hard Rock, von Jazz bis Pop eigentlich alles. Erst Ende der 1990er Jahre beschloss er, musikalisch neue Wege zu beschreiten und sich auf das Instrument zu konzentrieren, das seine innere Welt am besten zum Ausdruck bringt: das Klavier. Fabrizio Paterlini macht sich mit seinem Solo-Programm ?piano stories? vom norditalienischen Mantua auf den Weg in die Nürnberger Marthakirche. Die erst im Dezember 2018 wiedereröffnete Kirche ist mit ihrer besonderen Atmosphäre Spielort für die ?cluster?-Reihe während der Generalsanierung des Künstlerhauses.

cluster | electronic.classic.session

In der ?cluster?-Reihe werden die Spielwelten von Klassik und Moderne hinterfragt. Das Besondere: Klassische Instrumente werden in einem zeitgenössischen Pop-Kontext verwendet. Die Musikerinnen und Musiker erschaffen eigene Klangwelten, in denen klassische Musik mit neuen Produktionsformen und Denkweisen verschmilzt. Das Künstlerhaus widmet sich den vielfältigen Dimensionen dieses außergewöhnlichen Stils: Streicher, Blechbläser, Pianos treffen auf elektronische Live-Sets. Dabei geht es nicht um abstrakte, intellektuelle Experimente, sondern eher um den kindlichen Spieltrieb. So werden die physischen Grenzen der Instrumente ausgetestet, Genre-Mauern in den Köpfen verschwinden und machen Platz für neue farbliche Klangwelten.

Tickets zum Preis von 16 Euro, ermäßigt 10 Euro, sind im Vorverkauf (zuzüglich Vorverkaufsgebühren) erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 19 Euro, ermäßigt 12 Euro. Inhaber der Q-Card erhalten Rabatt. alf

Bild Download: Fabrizio Paterlini

(Bild: Sergey Penzenskiy, JPG-Datei 300 KB)

