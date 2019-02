Am Dienstagnachmittag (05.02.2019) hat ein Exhibitionist am Nürnberger Pegnitzgrund eine Jugendliche belästigt. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Hinweise zur Identität des Täters.

Der Unbekannte saß gegen 15.30 Uhr auf einer Bank am Fuchslochsteg, beschreibt die Polizei. Während eine 16-jährige Jugendliche an ihm vorbeilief, berührte sich der teilweise entblößte Mann unsittlich. Als die junge Frau vorbeigelaufen war, stand der Unbekannte auf und ging ihr hinterher. Die 16-Jährige sprach deshalb hilfesuchend Passanten an. Der Exhibitionist flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung der Polizei

Zirka 25-30 Jahre alt, zwischen 180 und 185 Zentimetern groß, braune kurze Haare, Vollbart, schlanke oder sportliche Figur, helle Hautfarbe, bekleidet mit einem grünem Pullover und grauer Jacke. Er hatte einen Rucksack dabei.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Identität des beschriebenen Verdächtigen machen können oder diesen ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegengenommen.