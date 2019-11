Nürnberg: Exhibitionist belästigt Mädchen auf offener Straße - Kripo sucht Zeugen

Nürnberg: Exhibitionist belästigt Mädchen - Kripo sucht Zeugen. Im Nürnberger Süden hat am Mittwoch (27. November 2019) ein bislang noch unbekannter Mann die Nähe zu einem Kind gesucht. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Auf offener Straße: Exhibitionist zeigt sich Kind in schamverletzter Weise

Wie die Polizei mitteilt, sprach der bislang unbekannte Täter gegen 14 Uhr ein Kind in der Armin-Knab-Straße in Nürnberg auf offener Straße an. Hierbei zeigte er sich dem Mädchen laut Polizeimitteilung "in schamverletzender Weise". Als das Kind sich an einen Passanten wandte, ergriff der Täter die Flucht.