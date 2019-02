Nürnberg: EU-Projekt geht mit Smileys und einem Lächeln zu Ende

Zum Ende dieses Monats geht das EU-geförderte internationale Kooperationsprojekt Energy Data Innovation Network, kurz EDI-Net, zu Ende. Ziel des seit März 2016 laufenden Projektes war, Gebäudebetreiber der öffentlichen Hand mit Werkzeugen und dem Wissen auszustatten, um alle, insbesondere Personen mit wenig technischem Bezug, in das Thema Energieverbrauch von kommunalen Gebäuden einzubinden.

Das Hochbauamt der Stadt Nürnberg war mit sechs Partnern aus Großbritannien, Spanien und Deutschland am Projekt beteiligt und konnte von Fördermitteln in Höhe von rund 152 000 Euro profitieren. ?Die Fördergelder der Europäischen Union waren in diesem Projekt gut angelegt. Neben einer gut funktionierenden Softwarelösung haben wir wichtige Erkenntnisse erhalten, wie wir unsere Gebäudenutzer und Gebäudeverantwortlichen dahingehend ansprechen und motivieren können, den Energie- und Wasserverbrauch in kommunalen Gebäuden wahrzunehmen und positiv zu beeinflussen?, hebt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich hervor.

EDI-Net nutzt dazu unter anderem die für alle Menschen unabhängig von ihrer Kultur und Sprache verständlichen Smileys, um Energieverbräuche sichtbar zu machen. ?Die EDI-Net-Lösung wird derzeit für knapp 40 städtische Gebäude genutzt, damit haben wir die für den Projektzeitraum geplante Zahl leicht übertroffen. Wir haben nun begonnen, die Grafiken zum Energieverbrauch auch auf öffentlichen Bildschirmen anzuzeigen, zum Beispiel auf dem Rathaus-Infoscreen am Hauptmarkt. Bei relativ niedrigem Verbrauch ist ein grüner Smiley zu sehen, liegt der Verbrauch recht hoch, vergeht dem Smiley das Lächeln und er wird rot?, erklärt Alexander Nordhus vom Hochbauamt, Projektverantwortlicher für die Stadt Nürnberg.

Die im Rahmen des Projekts entstandene Softwarelösung kann von der Stadt Nürnberg noch bis Ende des Jahres kostenfrei genutzt und weiterentwickelt werden. Das Kommunale Energiemanagement im Hochbauamt hat aber bereits beschlossen, dieses Visualisierungskonzept auch darüber hinaus weiter zu verfolgen.

?Wir werden die wertvollen Erkenntnisse dieses Projekts für die stadtinterne Weiterentwicklung unserer Maßnahmen zur Nutzerinformation und -partizipation verwenden. Die Smileys werden uns auf die eine oder andere Art weiter begleiten?, bemerkt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich mit einem Lächeln. tom

Übersicht der erfassten Projektgebäude der Stadt Nürnberg im EDI-Net:

dashboard.edi-net.eu/p/o/stadt-nuernberg

Mehr zur Stadt Nürnberg bei dem EU-Projekt EDI-Net:

www.edi-net.eu/de/pilotstandorte/stadt-nuernberg

Bild Download: "Waren wir in den letzten sieben Tagen sparsam?"

Die Darstellung des Energieverbrauchs auf einem öffentlichen Bildschirm in der Sperberschule Nürnberg

(Bild: Alexander Nordhus, JPG-Datei 1.9 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg