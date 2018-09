Nürnberg: Erneut Marketingpreis für Airport Nürnberg

Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg wurde im chinesischen Guangzhou am heutigen Mittwoch, 19. September 2018, mit dem World Routes Marketing Award 2018 in der Kategorie ?Airports mit vier bis zwanzig Millionen Passagiere? ausgezeichnet. Nachdem er bereits im Vorjahr die Auszeichnung erhalten hatte, konnte er sich erneut gegen weltweite Großflughäfen durchsetzen.

Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg, gratuliert dem Albrecht Dürer Airport Nürnberg: ?Die Verleihung ? wie schon im Vorjahr ? der begehrten Branchenauszeichnung beweist, dass die Airlines als Kunden von den Aktionen, Kampagnen und Projekten des Marketingbereichs des Albrecht Dürer Airport Nürnberg überzeugt sind. Auch die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Flughafen und den Airlines als Geschäftspartner zur Neueinführung von Routen und zur Passagiergewinnung wurde hoch gewichtet. Mit dieser außergewöhnlichen Auszeichnung wird die Sichtbarkeit des Albrecht Dürer Airport Nürnberg mit seinen innovativen Marketingmethoden weiter erhöht. Daher: Dank und Glückwunsch an das Team der Albrecht Dürer Airport Nürnberg!?

Der ?World Routes Marketing Award? wird an Flughäfen während der jährlichen Flugstrecken-Entwicklungskonferenz ? dieses Jahr in Guangzhou ? vergeben, die außergewöhnliche und innovative Marketinganstrengungen unternehmen, um den Erfolg neuer Flugrouten durch Passagiergewinnung zu unterstützen. Die Airlines als Kunden und Geschäftspartner der Flughäfen nominieren dabei Airports weltweit. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg