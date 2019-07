Nürnberg: Erneuerung der Fußgängerbrücke im Stadtpark

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert seit dem heutigen Montag, 15. Juli 2019, die stark beschädigte Fußgängerbrücke im Stadtpark. Dabei werden die alten Hauptträger aus Holz durch neue Stahlträger ersetzt. Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung erforderlich. Voraussichtlich ab Montag, 5. August 2019, kann die Brücke wieder benutzt werden.

Der Überbau und das Geländer der Brücke sind in die Jahre gekommen. Es wird eine Stahlkonstruktion eingezogen, die künftig die Hauptlast der Brücke tragen wird. Die Brücke bekommt einen rutschhemmenden Belag sowie neue Stahlgeländer. Da der Unterbau an die neue Stahlkonstruktion angepasst werden muss, sind außerdem zusätzliche Natursteinarbeiten erforderlich, um die Brücke optisch in das historische Erscheinungsbild des Stadtparks einzupassen. tom

