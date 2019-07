Nürnberg: Erneuerung der Fahrbahn im Schleifweg

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert die Fahrbahn im Schleifweg im Stadtteil Großreuth h.d. Veste zwischen den Hausnummern 46 und 94 beziehungsweise der Einmündung in den Theodor-Hampe-Weg. Dazu kommt ein Umbau des nördlichen Kreuzungsbereichs Schleifweg und Schopenhauerstraße. Die Arbeiten dauern von Montag, 29. Juli, bis Sonntag, 15. September 2019. Sie sind notwendig, weil der Straßenbelag stark abgenutzt ist. Zukünftig werden Autoverkehr und Fußgängerverkehr besser getrennt, indem eine klare Bordsteinlinie und ein durchgehender Gehweg geschaffen werden. Somit wird auch die Verkehrssicherheit an der Kreuzung erhöht.

Im ersten Bauabschnitt von Montag, 29. Juli, bis Samstag, 31. August 2019, wird der Schleifweg im Abschnitt der Hausnummern 46 bis 78 saniert und die neue Randsteinlinie an der nördlichen Kreuzung der Schopenhauerstraße erstellt. Von Montag bis Montag, 5. bis 12 August 2019, ist der Schleifweg in diesem Abschnitt wegen Fahrbahnarbeiten voll gesperrt. Eine Busumleitung ist eingerichtet. Eine Umleitung für Kraftfahrzeuge ist ausgeschildert. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, als Zufahrt vom Nordring aus die Füchtbauerstraße beziehungsweise die Senefelderstraße zu nutzen.

Die Ein- und Ausfahrt des Hans-Heß-Wegs ist vom Schleifweg aus Richtung Gerngrosstraße möglich; für die Bauzeit wird die Einbahnregelung aufgehoben. Die Ein- und Ausfahrt in die beziehungsweise aus der Daumerstraße ist nur über die Kreuzung Theodor-Hampe-Weg / Schleifweg / Gerngrosstraße möglich. Von der Gerngrosstraße kommend kann wie gewohnt in die Daumerstraße eingebogen werden.

Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer können während der Vollsperrung die parallel zur Schopenhauerstraße verlaufenden Verbindungen Füchtbauerstraße und Theodor-Hampe-Weg nutzen. Grundsätzlich können die Gehwege entlang des Schleifwegs genutzt werden. Das Überqueren des Schleifwegs ist im gesperrten Abschnitt jedoch nicht möglich. Der nördliche Kreuzungsumbau soll halbseitig erfolgen. Der Anschluss des von Norden kommenden Geh- und Radwegs an den Gehweg Schleifweg bleibt deshalb erhalten. Es kann jedoch zu Einschränkungen kommen, gegebenenfalls müssen Radfahrer absteigen.

Von Montag, 12. August, bis Samstag, 31. August 2019, werden Restarbeiten sowie Umbauarbeiten an der nördlichen Kreuzung durchgeführt.

Der zweite Bauabschnitt dauert von Montag bis Sonntag, 2. bis 15. September 2019. Er betrifft den Schleifweg von Hausnummer 78 bis zur Einmündung des Theodor-Hampe-Wegs. Dieser Abschnitt wird wegen Fahrbahnarbeiten von Montag bis Freitag, 2. bis 6. September 2019, komplett gesperrt. Eine Umleitung für Kraftfahrzeuge ist ausgeschildert. Die Zufahrt vom Nordring aus in die Daumerstraße ist wieder über die Schopenhauerstraße möglich. Die Ein- und Ausfahrt des Hans-Heß-Wegs ist vom Schleifweg aus Richtung Schopenhauerstraße möglich; für die Bauzeit wird die Einbahnregelung aufgehoben. Die Daumerstraße ist wieder aus beiden Richtungen erreichbar. Die Kreuzung Theodor-Hampe-Weg / Gerngrosstraße ist von den Arbeiten nicht betroffen, sodass sich hier keine Einschränkungen ergeben.

Für Fußgängerinnen und Fußgänger beziehungsweise Radfahrerinnen und Radfahrer gilt auch in diesem Bauabschnitt, dass die Gehwege entlang des Schleifwegs grundsätzlich genutzt werden können. Lediglich das Überqueren des Schleifwegs ist im Bereich der Vollsperrung nicht möglich. Anschließend erfolgen die abschließenden Arbeiten, so dass auch dieser Abschnitt am Sonntag,

15. September 2019, wieder freigegeben werden kann. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg