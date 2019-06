Nürnberg: Erneuerung der Ampelanlage Am Hallertor

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) erneuert von Montag, 1. Juli, bis Freitag, 16. August 2019, die Ampelanlage an der Einmündung der Straße Am Hallertor in den Neutorgraben beziehungsweise auf die Hallertorbrücke. Sör rüstet die Ampelanlage mit energiesparender LED-Technik aus und erneuert das Blindenleitsystem.

Im ersten Abschnitt von Montag, 1. Juli, bis Donnerstag, 11. Juli 2019, wird der Neutorgraben in beide Richtungen auf eine Geradeausspur verengt. Im zweiten Abschnitt, der am Freitag, 12. Juli 2019, beginnt und bis Freitag, 16. August 2019, dauert, wird nur der Neutorgraben in Richtung Plärrer auf eine Geradeausspur verengt.

Alle Fahrbeziehungen bleiben während der Bauarbeiten erhalten.

Sör ist bemüht, die Bauzeit möglichst kurz zu halten, um die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu minimieren. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg