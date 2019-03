Nürnberg: Ensemble Sanspareil spielt im Fembo-Haus

Das Nürnberger Ensemble Sanspareil präsentiert Musik und Geschichten um den frankophilen Hamburger Komponisten Georg Philipp Telemann und den flötenbegeisterten Markgrafen Friedrich von Bayreuth. Das Konzert ?Zwischen Paris, Hamburg und Bayreuth? beginnt am Donnerstag, 28. März 2019, um 19.30 Uhr im Stadtmuseum im Fembo-Haus, Burgstraße 15.

Das Ensemble Sanspareil nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die Salons der Pariser Aristokratie des 18. Jahrhunderts: Viele Adlige orientierten sich am französischen Vorbild, so auch der markgräfliche Hof in Bayreuth. Der kultivierte und gebildete Friedrich von Bayreuth reiste auf seiner Grand Tour 1730/31 unter anderem in die Seine-Metropole, um dort sein Flötenspiel zu perfektionieren. Als Lehrmeister wählte er keinen Geringeren als den größten Flötenvirtuosen seiner Zeit: Michel Blavet. Zeitgleich weilte auch Friedrichs Kapellmeister Georg Philipp Telemann in Paris. Er komponierte dort unter dem Einfluss von Blavet und Antoine Forqueray jene Werke für Flöte, Violine, Gambe und Continuo, die heute unter dem Namen Pariser Quartette bekannt sind.

Das Konzert zeichnet ein lebendiges Bild dieser außergewöhnlichen Stücke und ergänzt es mit Musik von Michel Blavet und Arien aus Kantaten von Rameau, Monteclaire und Clerambault. Es spielen Manuel Krauß (Bariton), Livia Wiersich (Violine), Verena Kronseder (Viola da Gamba), Ralf Waldner (Cembalo) und Michael Kämmle (Traversflöte und Erzählung).

Karten zum Preis von 18 Euro, ermäßigt 12 Euro, können per E-Mail an ensemblesanspareil@t-online.de vorbestellt werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse. alf

Bild Download: Das Ensemble Sanspareil

(Bild: Peter Krause, JPG-Datei 4.7 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg