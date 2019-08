Nürnberg vor 40 Minuten

Körperverletzung

Nürnberg: Enkel schlägt seine Oma (83) und greift später Polizisten an

In Nürnberg hat ein 26-Jähriger mutmaßlich seine Großmutter geschlagen. Als die Polizei eintraf, verhielt er sich den Beamten gegenüber aggressiv. Am Ende griff er zwei Polizisten an und verletzte sie.