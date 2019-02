Nürnberg: embedded world: Leistungsschau für Vernetzungstechnik

embedded world: Leistungsschau für Vernetzungstechnik

Von Dienstag bis Donnerstag, 26. bis 28. Februar 2019, findet in der NürnbergMesse zum 16. Mal die embedded world Exhibition & Conference statt. Mit rund 1 000 Ausstellerinnen und Ausstellern und über 32 000 Teilnehmenden ist sie weltweilt die Leitmesse für Embedded Systems (Eingebettete Systeme). Embedded Systems bilden ? vernetzt und energieeffizient, aber auch sicher und zuverlässig ? das Rückgrat des ?Internet der Dinge? und der sogenannten Industrie 4.0. Präsentiert werden auf der Messe die neuesten Innovationen und Produkte der Embedded-Branche.

Hierzu sagt Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg: ?Eingebettete Systeme sind auch für Nürnberg als High-Tech-Standort von besonderer Bedeutung. Nürnberg zählt zu den Top 10 der deutschen Standorte für Embedded Software und belegt eine Spitzenposition in Bayern. Nürnberg ist Lösungsanbieter für die Digitale Transformation und Industrie 4.0. Die neu geschaffene Start-up Area stärkt die Vernetzung der Community auf der embedded world.?

Folgende Aussteller aus Nürnberg sind auf der embedded world Exhibition & Conference 2019 als Aussteller vertreten: Ancud IT-Beratung, Beck Elektronik Bauelemente, CAN in Automation, conplement, DC Vision Systems, EtherCAT Technology Group, EUROS Embedded Systems, Fraunhofer IIS, FRG Frischer Electronic, ISCUE, iSyst Intelligente Systeme, MEN Mikro Elektronik, Paessler, Siemens Industry Sector, Solectrix und Tani.

Die embedded world Exhibition & Conference stellt in diesem Jahr die Themen Safety & Security, Embedded Vision und Embedded Intelligence in den Fokus. Neu wird die Start-up Area sein. Auf einer Sonderfläche haben Jungunternehmer die Möglichkeit, sich zu besonders günstigen Konditionen zu präsentieren. Außerdem wird bereits zum achten Mal der Student Day stattfinden, für den auch in diesem Jahr eintausend Studierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kostenlos nach Nürnberg reisen können. tom

Nähere Informationen zur embedded world Exhibition & Conference im Internet unter: www.embedded-world.de

