Nürnberg: Elterntraining ?Stark?

Elterntraining ?Stark?

Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Schoppershof bietet wieder das Elterntraining ?Stark? für Mütter und Väter von Kindern zwischen 5 und 12 Jahren an. An insgesamt vier Terminen an den Mittwochen 26. Juni sowie 3. Juli, 10. Juli und 24. Juli jeweils um 14 Uhr in der Schoppershofstraße 25 unterstützt das Training dabei, ein gutes Familienklima zu schaffen ? unabhängig von der Familienform und der Kinderzahl.

Dazu trägt bei, Familienregeln aufzustellen, eine ausgeglichene Wochenstruktur im Blick zu haben, die Kinder richtig und angemessen zu loben und ihre Selbstständigkeit zu fördern. Weitere Inhalte des Trainings sind Medienkontrolle, Mitarbeit der Kinder im Haushalt und Umgang mit Geld. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten umsetzbare Lösungen für den Umgang mit Alltagskonflikten und beim Grenzsetzen und stellen gemeinsam Überlegungen an, wie man zuhause aus sogenannten Eskalationsfallen aussteigen kann.

lm Kurs gibt es zudem Informationen aus der Verhaltens- und Entwicklungspädagogik. Kleingruppenarbeit wechselt mit Gruppengesprächen ab und es gibt konkrete Anregungen und Aufgaben für den Alltag. Die vier Kursteile bauen aufeinander auf, weshalb die Teilnahme an allen Terminen erforderlich ist. Das Elterntraining kostet 10 Euro, für Nürnberg-Pass-Inhaber ist der Kurs kostenlos.

Anmeldungen von Eltern, die in Nürnberg leben, nimmt ab sofort Eva Rhode von der Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Schoppershof telefonisch unter

09 11 / 2 31-29 85 oder über das Kontaktformular unter www.erziehungsberatung.nuernberg.de entgegen. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg