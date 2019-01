Nürnberg: Elternkurs Pubertät

Elternkurs Pubertät

Die Erziehungs- und Familienberatung des Jugendamts bietet ab März 2019 ein Seminar an für Eltern mit Kindern in der Pubertät. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen dabei, mit Machtlosigkeit umzugehen, sich gegenseitig zu unterstützten, Stärken ausfindig zu machen und mutig etwas Neues zu wagen. Der Kurs ist für Eltern gedacht, deren Kinder zwischen 13 und 15 Jahre alt sind.

Anmelden können sich Eltern, die im Stadtgebiet Nürnberg wohnen. Der Kurs findet in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle, Johannisstraße 58, jeweils montags von 18.30 bis 21 Uhr statt am 11., 18. und 25. März sowie am 1. und 8. April. Ein Nachtreffen ist geplant für Montag, 15. Juli. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro und beinhaltet Getränke, einen kleinen Imbiss und die Kursunterlagen. Anmeldungen nimmt die Beratungsstelle in St. Johannis bis Freitag, 1. März, unter der Telefonnummer 09 11 / 2 31-38 86 oder 2 31-38 87 entgegen.

Informationen zu den Kursen der Erziehungs- und Familienberatung im Internet unter www.erziehungsberatung.nuernberg.de. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg