Nürnberg: Eisbärin Charlotte ist nach Hannover umgezogen

Die Nürnberger Eisbärin Charlotte lebt jetzt im Zoo Hannover. Nach einem gut fünfstündigen Transport kam das Tier am gestrigen Montag, 25. März 2019, gegen 14 Uhr am seinem Bestimmungsort an. Der Transport verlief reibungslos. Die am 21. November 2014 im Tiergarten der Stadt Nürnberg geborene Eisbärin wurde von zwei ihr vertrauten Tierpflegerinnen des Tiergartens begleitet.

Im Zoo Hannover leben neben Charlotte noch die Eisbärin Milana und das Männchen Sprinter sowie das Eisbärenmännchen Nanuq. Nanuq wird in absehbarer Zeit von Hannover nach Nürnberg ziehen und dort auf die Eisbärin Vera treffen. Die Zwischenzeit nutzt der Tiergarten Nürnberg zu einigen Renovierungsarbeiten am Eisbärengehege. Der Umzug von Charlotte erfolgte in Absprache mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm. tom

Bild Download: Eisbärin Charlotte im Tiergarten Nürnberg

(Bild: Helmut Mägdefrau / Tiergarten Nürnberg, JPG-Datei 914 KB)

Bild Download: Eisbärin Charlotte im Tiergarten Nürnberg

(Bild: Helmut Mägdefrau / Tiergarten Nürnberg, JPG-Datei 1.9 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg