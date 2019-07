Nürnberg: Einkaufswegweiser für Nordstadt-Seniorinnen und Senioren

Am Donnerstag, 18. Juli 2019, hat der Gewerbeverein Meine Nordstadt e.V. zusammen mit dem Seniorennetzwerk Nordstadt den ersten Einkaufswegweiser für Seniorinnen und Senioren in der Nordstadt vorgestellt. Der Einkaufswegweiser ist ein Angebot für diejenigen Bewohnerinnen und Bewohner zwischen Altstadt und Nordring, die auf bequeme Einkaufsmöglichkeiten in ihrem Umfeld besonders angewiesen sind. Das gilt insbesondere für Seniorinnen und Senioren. Immerhin sind von den 35 000 Einwohnern zwischen Altstadt und Nordring rund 18 Prozent über 65 Jahre alt.

Der Einkaufswegweiser enthält in seiner ersten Auflage 15 Geschäfte, unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Nahversorgung, Gastronomie und Ladenhandwerk, die für Seniorinnen und Senioren von besonderem Interesse sind. Einen besonderen Wert stellen die von den einzelnen Geschäften angeboten zusätzlichen Services dar. Hierzu gehören Angebote wie Lieferservice, Bestellmöglichkeiten per Telefon oder E-Mail, erleichterte Zugangsmöglichkeit zu den Geschäften, Sitzmöglichkeiten in den Geschäften oder eine Kundentoilette.

Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg, erklärt: ?Dieser für die ältere Generation in der Nordstadt wichtige Einkaufswegweiser ist das Ergebnis einer konsequenten Vernetzung aller lokalen Akteurinnen und Akteure aus Handel, Kultur, Sozialeinrichtungen und Bürgerverein. Der Einkaufswegweiser erhöht den Einkaufskomfort und ist ein Beispiel dafür, dass der stationäre Handel mit kreativen Ideen und einem starken Netzwerk dem Onlinehandel voraus sein kann.?

Thomas Henze, Vorsitzender des Gewerbevereins Meine Nordstadt e.V. sagt zur Entwicklung des Einkaufswegweisers: ?In den vielen Gesprächen zur Vorstellung des Einkaufsführers war festzustellen, dass sich mit den Bedürfnissen und Interessen der Senioren noch nicht alle Einzelhändler befasst haben. Oft sind es die kleinen Dinge die den älteren Menschen wichtig sind.?

Entwickelt wurde der Einkaufswegweiser vom Gewerbeverein Meine Nordstadt e.V. zusammen mit dem Seniorennetzwerk Nordstadt. Zusammen mit lokalen Händlern, dem Kulturzentrum Kuno, dem Vorstadtverein Nürnberg Nord e.V., dem Stadtseniorenrat, dem Seniorennetzwerk Nordstadt und dem Seniorenwohnzentrum Max wurden Betriebe und Serviceleistungen zusammengestellt sowie ein übersichtlicher und ansprechender Wegweiser entworfen.

Weitere Informationen zu den Angeboten des Seniorennetzwerks Nordstadt ist unter https://www.diakonieneuendettelsau.de. Informationen zu dem Gewerbeverein Meine Nordstadt e.V. stehen unter www.meinenordstadt.de. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg