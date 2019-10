Nürnberg: Einbrecher kehrt zum Tatort zurück - und wird von Anwohner ertappt

Am Donnerstag (03.10.) brach ein bislang unbekannter Täter in eine Tiefgarage in Nürnberg-Langwasser ein. Der Unbekannte flüchtete, nachdem er von einem Anwohner entdeckt worden war. Das berichtet die Polizei.

Nürnberg: Unbekannter bricht in Tiefgarage ein - und klaut teure Gegenstände

Der Unbekannte drang zunächst gegen 17.30 Uhr in die Tiefgarage in der Bertolt-Brecht-Straße ein und entwendete daraus mehrere hochwertige Gegenstände, darunter neuwertige Felgen und Werkzeug. Der Wert der Beute wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Täter geht ein zweites Mal zum Tatort - und wird von Anwohner entdeckt

Als der mutmaßliche Täter kurz vor 22.00 Uhr an den Tatort zurückkehrte, womöglich um weitere Diebstähle zu begehen, traf er auf einen Anwohner. Als er von diesem angesprochen wurde, stieg der Unbekannte in sein Auto und flüchtete.