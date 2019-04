Nürnberg: Ein Zusammenspiel der Sinne, der Menschen, der Umwelt

Am Mittwoch, 1. Mai 2019, eröffnet das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne auf der Wöhrder Wiese mit dem Jahresthema ?Zusammenspiel?. Bis 8. September 2019 stellen 14 neue Angebote sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm das vielfältige Motto in den Mittelpunkt dieser Saison. Das Schwerpunktthema richtet den Blick auf das Zusammenwirken der Sinne, und auf die Frage nach dem Verhältnis von Mensch, Natur und Gesellschaft.

Umgesetzt sind einige Aspekte für ein eingespieltes Miteinander unter anderem im Team-Doppelzelt. Verschiedene Interaktionsaufgaben fördern den Gemeinschaftssinn und fordern Gruppen zu guter Zusammenarbeit auf. Einen interaktiven Sprachkurs rund um den Erdball liefert die ?Sprachverwicklung?. Auch im ?Zelt der Vielfalt? reist man wieder spielend um den Globus: Mit Fadenfiguren aus aller Welt. Das Zusammenspiel von Mensch und Natur verdeutlicht eine Insektenweide, die als Hotspotzone für Artenvielfalt dient. Die Metamorphose der Raupe zum Schmetterling lässt sich an der Schmetterlingsaufzuchtstation beobachten.

Natur und Gesellschaft thematisiert das Gruppenspiel ?Gemeinsam entscheiden ? von den Bienen lernen?. Gäste schlüpfen in die Rolle der fleißigen Insekten und gehen auf Nistplatzsuche. Dabei muss auf vieles geachtet werden, damit sich der Schwarm zum Wohle aller für den besten Unterschlupf entscheidet. Ob Wasserwettkampf beim ?Dusch-Duell? der N-Ergie oder das Erleben der eigenen Standfestigkeit in ungewohnter Weise in der ?Balancier-Arena? ? zahlreiche weitere Stationen bieten vielfältige Erfahrungen.

Ein buntes Zusammenspiel bietet auch das Rahmenprogramm, das die Erlebnisstationen auf der Wöhrder Wiese ergänzt. Es gibt Führungen, Kulturaustausch, Theater, Aktionstage, Werkstätten und Feste. Zum 100. Jubiläum des Bauhauses gibt es in Kooperation mit der Kunstvilla im KunstKulturQuartier eine Führung durch die Ausstellung ?Unsere Künstler am Bauhaus? mit Werkstatt auf dem Erfahrungsfeld (11. und 12. Mai) sowie eine stilübergreifende Bauhaus-Kunstaktion (17. bis 21. Juni). Eine weitere Besonderheit im Veranstaltungskalender ist die auch für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer geeignete Kanufahrt auf der Pegnitz in Zusammenarbeit mit Mühlenkraft e.V. und dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg (25. und 26. Mai).

Weitere Neuheiten passend zum Jahresmotto sind die internationalen Spielenachmittage jeden letzten Sonntag im Monat sowie der Spieletag mit Kooperations-, Seil- und Sprachspielen am 30. Mai. Auch zwei Abendöffnungen zählen zu den Highlights des Veranstaltungsprogramms: Am 7. Juni ist die Ärztin Dr. Michaela Glöckler auf Einladung des Fördervereins Erfahrungsfeld Nürnberg e.V. mit einem Vortrag zum Thema ?Bewegungsfreude ist Lebensfreude? zu Gast, und am 28. Juni feiert das Erfahrungsfeld nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr zum zweiten Mal bis 22 Uhr ein Nachhaltigkeitsfest.

Klassiker wie der Modellraketenbau (1. Mai und 8. September), die Tage des Handwerks in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer für Mittelfranken (6. und 7. Juli), der N-Ergie-Aktionstag (13. Juli) und Anne Klinges Fußtheater (3. bis 6. September) sind ebenfalls wieder Programmpunkte.

Über das Jahresthema hinaus schaffen die rund 100 pädagogisch betreuten Stationen des Erfahrungsfelds einen spielerischen Zugang zu den Sinnen des Menschen, den Gesetzen der Natur und dem Miteinander von Mensch und Umwelt. Das Erfahrungsfeld ist ein Projekt des Amts für Kultur und Freizeit der Stadt Nürnberg, Abteilung kulturelle und politische Bildung. 2019 geht es in seine 25. Saison. Es ist ausgezeichneter Partner im Netzwerk ?Umweltbildung.Bayern?. Neben der Basisfinanzierung durch die Stadt Nürnberg ist dies vor allem den langjährigen Hauptpartnern zu verdanken, die das Erfahrungsfeld jedes Jahr bei der Realisierung seines Saisonprogramms unterstützen: die N-Ergie Aktiengesellschaft, der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg, die Handwerkskammer für Mittelfranken, die Nürnberger Nachrichten und viele weitere Sponsoren ? Firmen, Organisationen und Vereine. maj

