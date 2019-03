Nürnberg: Ein neues Gesicht für den Jamnitzerplatz

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) stellt am Donnerstag, 28. März 2019, ab 19 Uhr im Nachbarschaftshaus Gostenhof in der Adam-Klein-Straße 6 den Vorentwurf für die Gestaltung der Grünanlage Jamnitzerplatz vor. Zeitgleich startet die zweite Online-Beteiligung, so dass interessierte Bürgerinnen und Bürger zwei Wochen Zeit haben, sich den Vorentwurf unter www.onlinebeteiligung.nuernberg.de in Ruhe anzuschauen und zu bewerten.

Die Veranstaltung eröffnet Ronald Höfler, kaufmännischer Werkleiter von Sör.

Der Vorentwurf wird von Landschaftsarchitektin Stephanie Hackl vom Büro Hackl Hofmann Landschaftsarchitekten vorgestellt. Die Veranstaltung wird wie schon beim ersten Termin im Oktober 2018 von Christian Hörmann vom Büro CIMA moderiert.

Bei der Auftaktveranstaltung am 18. Oktober 2018 hatten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger das Angebot der Stadt angenommen und bei einem gemeinsamen Spaziergang über den Jamnitzerplatz und bei der anschließenden Abendveranstaltung ihre Ideen und Gestaltungsvorschläge eingebracht. Parallel dazu findet auch diesmal wieder ein Beteiligungsverfahren für Kinder und Jugendliche statt, das vom Jugendreferat betreut wird und bei dem es um die Gestaltung der Spielplatzbereiche geht. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg