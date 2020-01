Nürnberg: Ein Mensch stirbt bei Wohnungsbrand

Wie die Polizei berichtet, ging am Samstag gegen 23.20 ein Notruf ein zu einem Wohnungsbrand in der Siegfriedstraße in Nürnberg.

Als die Rettungskräfte eintrafen, stand eine Wohnung im Erdgeschoss eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses in Flammen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte ihn.

Mensch stirbt in ausgebrannter Wohnung

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine tote Person. Momentan ist noch unklar, wie genau das Opfer ums Leben gekommen ist. Die Ermittlungen hierzu laufen derzeit

Die anderen Bewohner des Anwesens waren zuvor zum Teil mit der Drehleiter in Sicherheit gebracht worden. Von diesen wurden sieben Personen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Drei weitere Bewohner wurden nach notärztlicher Behandlung vor Ort entlassen.

Der Sachschaden wird vorläufig auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Die Wohnung im Erdgeschoss ist vollständig ausgebrannt. Die darüber liegende Wohnung im ersten Stock ist infolge der Brandeinwirkung derzeit nicht bewohnbar.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu wurden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg vor Ort übernommen