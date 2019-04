Nürnberg: Ein Buch für jeden Schulanfänger

Bereits zum elften Mal verschenkt die Stadtbibliothek Nürnberg bei der Aktion ?Anstoß ? Ein Buch für jeden Schulanfänger? Erstlesebücher an rund 5 700 Nürnberger Erstklässlerinnen und Erstklässler. Am Internationalen Kinderbuchtag, dem heutigen 2. April 2019, wurde das Buch ?Ein schönes Geheimnis? von Manfred Mai in allen ersten Klassen der Nürnberger Schulen verteilt. Am Samstag, 13. April 2019, lädt die Stadtbibliothek zu einem großen Lesefest ein.

An der Grundschule St. Johannis wurde die Verteilung der Bücher vom Bücherbus der Stadtbibliothek begleitet. Vor Ort stellten Dr. Klemens Gsell, 3. Bürgermeister der Stadt Nürnberg, Detlef Schirm von der HypoVereinsbank und Sandra Bührke-Olbrich, Vorstandsmitglied der ?Manfred Lochner Stiftung? bei der HypoVereinsbank, Annette Scheil, Regionalleiterin des Vereins Deutsche Sprache e. V., sowie Annette Lorenz, Leiterin Dezentrale Bibliotheken in der Stadtbibliothek Nürnberg, die Aktion vor und halfen bei der Verteilung der Bücher.

Mit ?Anstoß ? Ein Buch für jeden Schulanfänger? möchte die Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg zusammen mit Sponsoren die Leselust von Kindern fördern und damit einen guten Start für den weiteren Bildungsweg ermöglichen: Vorlesen und Lesen sind essentiell, um Kindern den Zugang zu Wissen und Bildung zu ermöglichen. Diese Fähigkeiten legen das Fundament für schulischen und beruflichen Erfolg und spielen gerade bei jungen Menschen eine Schlüsselrolle für die persönliche Entwicklung, etwa für die Ausbildung von Fantasie und Empathie.

Die Aktion am Internationalen Kinderbuchtag soll auch die Eltern der Erstklässlerinnen und Erstklässler auf die Angebote der Stadtbibliothek aufmerksam machen: Jedem Buch liegt eine Broschüre bei, die neben der Anmeldekarte für einen Bibliotheksausweis auch Tipps in insgesamt acht Sprachen bereithält, wie Eltern den Lesehunger ihres Nachwuchses anregen können.

Sponsoren und ehrenamtlich tätige Helferinnen und Helfer unterstützen die Aktion ?Anstoß ? Ein Buch für jeden Schulanfänger?: Damit die Erstlesebücher rechtzeitig zum Ausgabetermin an Nürnbergs Schulen verteilt werden können, wurden die Bücher und Broschüren in einer großen Packaktion unter anderem von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Nürnberger Niederlassung der HypoVereinsbank in über 250 Kartons verpackt. Finanzielle Unterstützung in Höhe von 10 000 Euro erhält das Projekt von der ?Manfred Lochner Stiftung?, die von der HypoVereinsbank und dem Verein Deutsche Sprache e. V. verwaltet wird. Der Stiftungszweck sieht neben der Förderung der politischen Bildung auch den Erhalt der deutschen Sprache vor. Die Regionalgruppe Mittelfranken des Vereins Deutsche Sprache e. V. trägt mit einer Spende von 1 000 Euro zusätzlich zum Erfolg der Aktion bei.

Das Erstlesebuch ?Ein schönes Geheimnis? der Autoren Manfred Mai und Martin Lenz sowie des Illustrators Markus Zöller ist in der Reihe ?Leserabe? des Ravensburger Buchverlags erschienen. Wie bereits in den Vorjahren unterstützt der Verlag ?Anstoß ? Ein Buch für jeden Schulanfänger? mit einem Sonderdruck. Ein weiterer Kooperationspartner ist das Staatliche Schulamt der Stadt Nürnberg.

Lesefest in der Stadtbibliothek Zentrum

Mit einem großen Lesefest in der Stadtbibliothek Zentrum schafft die Bibliothek in diesem Jahr auch wieder einen zusätzlichen Anreiz für einen Bibliotheksbesuch. Am Samstag, 13. April, lädt die Bibliothek von 13 bis 16 Uhr alle Erstklässlerinnen und Erstklässler mit ihren Familien zu zwei Lesungen der bekannten Kinderbuchautorin Cornelia Neudert ein. Außerdem erwartet die Kinder eine große Bastelecke, ein Bilderbuchkino für kleinere Geschwister, Kinderschminken und natürlich viele Bücher zum Stöbern. Jedes Kind aus der 1. Klasse, das sich an diesem Tag neu in der Bibliothek anmeldet, bekommt zusätzlich ein kleines Geschenk. Der Eintritt ist kostenlos. jos

