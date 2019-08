Nürnberg droht Bahnchaos: Weichenaustausch und 5500 Tonnen neuer Schotter am Hauptbahnhof

23 neue Weichen, 5500 Tonnen Schotter: Am Hauptbahnhof in Nürnberg wird ein 1,2 Kilometer langer Abschnitt erneuert. Mehr als fünf Millionen Euro zahlt die Bahn dafür. Pendler, die mit der S-Bahn fahren, müssen sich in Geduld üben.

Bauarbeiten am Nürnberger Hauptbahnhof: Diese S-Bahnen sind betroffen

Die Deutsche Bahn hat absichtlich die Sommerferien gewählt, da in diesem Zeitraum am wenigsten Pendler unterwegs sind. Während der Bauarbeiten, die vom 2. bis zum 27. August stattfinden, können die meisten S-Bahnen nicht in den Nürnberger Hauptbahnhof einfahren und müssen stattdessen auf vorgelagerten Bahnhöfen enden:

S 1 Nord (Bamberg - Nürnberg): 50% der Züge wenden in Fürth Hbf

S 1 Ost (Hartmannshof - Nürnberg): alle Züge wenden in Nürnberg-Mögeldorf

S 2 Ost (Altdorf - Nürnberg): alle Züge wenden in Nürnberg-Frankenstadion

S 3 (Neumarkt - Nürnberg): 75% der Züge wenden in Feucht

Die Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr für die betroffenen Züge ein. Außerdem verweist sie auf sonstige Regionalzüge, die die Strecken abdecken.Über alle Störungen und Verspätungen informiert Sie unser Bahnticker für Franken.

2. Bundesliga: So kommen Sie zum Fußballspiel zwischen dem FCN und dem HSV

Für das Zweitligaspiel am 5. August um 20.30 Uhr zwischen dem 1. FCN und dem HSV wird es keinen S-Bahnverkehr geben. Alternativ stehen zum Beispiel die U1 Richtung Langwasser, die Tramlinien 6,7 und 8 sowie die Buslinie 65 zur Verfügung.