Nürnberg: ?Diskriminierungsfrei in Nürnberg? in Leichter Sprache

Auch Sprache kann eine Barriere sein: Um Beratungsangebote in Diskriminierungsfragen Menschen mit kognitiven Einschränkungen, Behinderungen oder geringeren Sprachkenntnissen zugänglich zu machen, hat das städtische Menschenrechtsbüro die 2014 erschienene Broschüre ?Diskriminierungsfrei in Nürnberg? in Leichter Sprache neu aufgelegt. Die Publikation ist im Menschenrechtsbüro / Beratungsstelle Diskriminierung, Rathaus Fünferplatz 1,

2. Stock, Zimmer 53, kostenlos erhältlich.

Die Broschüre klärt nicht nur auf über Diskriminierungsmerkmale und Lebensbereiche, in denen Menschen besonders von Diskriminierung betroffen sind, sondern zeigt auch Handlungs-, Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten. ?Es gehört auch zu unserem Auftrag im Menschenrechtsbüro und den Aufgaben der Beauftragten für Diskriminierungsfragen, Informationen, Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten allen Menschen zugänglich zu machen?, sagt Martina Mittenhuber, Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg. Für die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben leistet die neu erschienene Zusammenfassung in Leichter Sprache einen wichtigen Beitrag.

Leichte Sprache bietet für viele Menschen die Möglichkeit, wichtige Informationen ohne die Hilfe Dritter zu verstehen. Auf dieser Grundlage können sie dann selbstständig eigene Entscheidungen treffen. Auch Seniorinnen und Senioren oder demenziell erkrankte Menschen, ebenso wie Menschen mit einer Leseschwäche ? Studien zufolge lesen 17,5 Prozent der 16- bis 65-Jährigen auf dem Niveau eines Grundschulkinds ? profitieren von Texten in Leichter Sprache. ?Gerade Verwaltungen geben wichtige Informationen und Inhalte heraus, die von allen Menschen verstanden werden müssen. Denn nur wer seine Rechte kennt, kann diese auch geltend machen?, sagt Ipek Erdönmez, Beauftragte für Diskriminierungsfragen im Menschenrechtsbüro. maj

Die Broschüre ?Diskriminierungsfrei in Nürnberg? ist abrufbar unterwww.nuernberg.de/imperia/md/menschenrechte/dokumente/antidiskriminierung/diskriminierungs-frei_nurnberg.pdf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg