Nürnberg: Digitalisierung gemeinsam: Nürnberg, Augsburg und München unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Digitalisierung gemeinsam: Nürnberg, Augsburg und München unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Die Digitalisierung als gemeinsames Zukunftsthema ? unter diesem Motto unterzeichneten Harald Riedel (Referent für Finanzen, Personal, IT und Organisation der Stadt Nürnberg), Frank Pintsch (Stadtdirektor der Stadt Augsburg) und Thomas Bönig (IT-Referent und CDO der Landeshauptstadt München) am gestrigen Dienstag, 16. Juli 2019, im Münchner Rathaus eine Vereinbarung zur künftigen Kooperation auf strategischer und inhaltlicher Ebene. Damit setzen Bayerns größte Kommunen Nürnberg, Augsburg und München ein sichtbares Zeichen eng und kooperativ bei der Digitalisierung als bedeutende kommunale Herausforderung der Zukunft zusammenzuarbeiten.



Thomas Bönig, IT-Referent und CDO der Landeshauptstadt München, freut sich über den Zuspruch und das Interesse aus Nürnberg und Augsburg und sagt dazu: ?Kooperationen sind ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg bei der Digitalisierung. Wir müssen bei der digitalen Transformation deutlich an Geschwindigkeit zulegen, um in einer immer mehr digitalen Stadtgesellschaft und Bürgerschaft, Angebote und Dienstleistungen anbieten zu können, die in die heutige Zeit passen. Durch eine gemeinsame und abgestimmte Vorgehensweise können wir effizienter und schneller agieren sowie vom gemeinsamen Erfahrungsaustausch erheblich profitieren. Menschen haben schon immer Gemeinschaften gebildet, um große Ziele zu erreichen.?



Nürnbergs IT-Referent Harald Riedel merkt dazu an: ??Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.? sagte einst Henry Ford, der berühmte Vertreter des Industriezeitalters. Wir, die drei größten Städte Bayerns, haben uns jetzt im Informationszeitalter zusammengetan, um gemeinsam für unsere Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Jahren Erfolge bei der Modernisierung unserer Verwaltungen und Digitalisierung unserer Dienstleistungen zu erreichen.?



Frank Pintsch, Stadtdirektor der Stadt Augsburg, führt hierzu aus: ?Die Smart-City-Charta für Kommunen bringt es richtig zum Ausdruck: Die Daseinsvorsorge für alle Bürgerinnen und Bürger bleibt auch in Zeiten der Digitalisierung die zentrale Aufgabe für Städte. Dies gilt vor allem für die urbanen Zentren, zu denen die drei größten Städte Bayerns zählen. Vielfältige Fragen rund um die Modernisierung der Verwaltung stehen an, und wir müssen die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit unserer Städte für alle Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und die Wissenschaft sichern. Hier gilt es, die enormen Chancen und Potenziale der Digitalisierung beherzt zu nutzen, denn diese beeinflusst maßgeblich unsere Innovations- und Handlungsfähigkeit. Die Städte stehen hierbei in keiner Konkurrenz zueinander, sondern können gemeinsam die Herausforderungen meistern und die großen Chancen nutzen. Mit einer starken Kooperation haben wir alle Möglichkeiten, den Weg der digitalen Transformation für alle ? nicht zuletzt auch für die städtischen Kolleginnen und Kollegen ? gewinnbringend zu gestalten.?



Ein ausführlicher Bericht zur Städtekooperation wird auf www.muenchen.digital zur Verfügung gestellt. jos

