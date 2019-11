Hildes Backwut aus Nürnberg gewinnt

Zur Auswahl standen drei Bäcker aus Nürnberg und Umgebung: Hildes Backwut in Nürnberg, Bärenbrot in Pommelbrunn, sowie Der Beck in Erlangen. Mit 3,62 % der Stimmen bildet Der Beck das Schlusslicht der Abstimmung. 33,62 % aller Stimmen bekommt das Bärenbrot in Pommelsbrunn. Als absoluter Gewinner geht damit Hildes Backwut aus dem Rennen hervor - die Bäckerei sahnte ganze 62,76% der Stimmen ab. "Überglücklich" sei Bäcker Johannes Schwarz darüber, schreibt er auf der Facebook-Seite der Bäckerei. "Danke für jede einzelne Stimme, ihr rockt!".