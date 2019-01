Ein Ladendieb stahl am Freitagnachmittag (25.01.2019) in Nürnberg unter anderem mehrere luxuriöse Feuerzeuge aus einem Geschäft in der Innenstadt. Bei der Sachbearbeitung stellten die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher.

Gegen 14.00 Uhr fiel einem Ladendetektiv ein vermeintlicher Kunde in einem Fachgeschäft für hochwertige Tabakwaren in der Königstraße auf. Der Mann interessierte sich sehr für hochpreisige Markenfeuerzeuge, die in einer Vitrine ausgestellt waren. Anschließend öffnete er die Vitrine gewaltsam und entwendete daraus mehrere Feuerzeuge. Als er das Geschäft verlassen wollte, hielt ihn der Mitarbeiter an.

Mehrere luxuriöse Feuerzeuge gestohlen

Eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fand bei der Durchsuchung des 33-jährigen mutmaßlichen Diebes insgesamt zirka ein halbes Dutzend exklusiver Feuerzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Weiterhin stellten die Beamten noch zwei Sonnenbrillen sowie ein Messer sicher.

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, hatte der 33-jährige die Sonnenbrillen im Wert von einigen hundert Euro zuvor in einem weiteren Innenstadtgeschäft gestohlen.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Polizeibeamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 33-Jährigen ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen ihn.