Nürnberg: Diebe klauen zwei Bagger aus Industriegebiet - 50.000 Euro Schaden

Am vergangenen Wochenende (3.-4. August) entwendeten noch unbekannte Täter zwei Minibagger von einem Firmengelände im Industriegebiet Schmalau in Nürnberg. Das berichtet die Polizei.

Täter dringen auf Firmengelände in Nürnberg ein und klauen zwei Bagger

In der Nacht von Samstag (03. August) 18.00 Uhr auf Sonntag (04. August) 11.00 Uhr drangen die Täter gewaltsam auf ein Firmengelände in der Wiesbadener Straße ein. Dort klauten sie zwei Bagger der Marke New Holland in den Farben schwarz-gelb. Zusätzlich entwendeten die Diebe noch drei Baggerlöffel. Für den Transport des Diebesguts müssen die Diebe einen Lkw oder einen Anhänger verwendet haben.

50.000 Euro Entwendungsschaden: Polizei sucht nach Hinweisen

Insgesamt entstand ein Entwendungsschaden von circa 50.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer etwas gesehen hat oder Hinweise zum Vorfall geben kann, soll sich an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 wenden.