Nürnberg: Die Sammlung der Kunstvilla im Fokus

Anlässlich ihres fünfjährigen Jubiläums zeigt die Kunstvilla in der Blumenstraße 17 ihre ?Gesammelten Werke?. Am Mittwoch, 31. Juli 2019, um 18.30 Uhr führt die Leiterin Dr. Andrea Dippel durch die Dauer- und die neu eröffnete Sonderausstellung.

Die Sammlung der Kunstvilla umfasst die städtischen Bestände regionaler Künstlerinnen und Künstler von 1900 bis heute. Mit rund 60 Werken zeigt die Dauerausstellung ein reiches Panorama der Kunst in Nürnberg. Das Erdgeschoss präsentiert die künstlerische Entwicklung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, an deren Anfang die Gemälde der Malerfamilie Kertz stehen. Im Obergeschoss beginnt der Rundgang mit Positionen der Nachkriegskunst und führt über die abstrahierenden Werke der 1960er-Jahre zu den ungegenständlichen Materialbildern ab den 1980er-Jahren. Die Ausstellung ?Gesammelte Werke ? Fünf Jahre Kunstvilla? ergänzt die Dauerausstellung um weitere 60 Werke, die in den vergangenen zehn Jahren zugegangen sind. Die ausgestellten Werke umfassen Positionen des beginnenden 20. Jahrhunderts, wie Eduard Aigner oder Lily Wieszner-Zilcher, bis zur Gegenwartskunst, die unter anderem mit Arbeiten von Inge Gutbrod, Oliver Boberg und Reiner Bergmann vertreten ist.

In der Führung mit Dr. Andrea Dippel erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über die Sammlung regionaler Kunst in Nürnberg, die seit der Eröffnung der Kunstvilla in der Blumenstraße im Jahr 2014 wieder ein repräsentatives Zuhause hat.



Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro inklusive Eintritt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. alf

Bild Download: Gesammelte Werke der Kunstvilla

im Uhrzeigersinn: Ortwin Michl, Wolkenbild 2, 2016; Werner Knaupp, Kopf, 14.08.1979, 1979; Wolf Sakowski, Die Kubistische Küche, 2011; Christian Klaiber, (rotes) Gebirge, 1959; Brigitta Heyduck, Karin, 1958, © Kunstvilla im KunstKulturQuartier

(Bild: Annette Kradisch, JPG-Datei 3.3 MB)

