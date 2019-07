Nürnberg: Die Goldenen Äpfel in Nürnbergs Hesperidengärten

Eine Ausstellung mit Bezug zur Nürnberger Gartengeschichte ist im Gartenhaus des Barockgartens, Johannisstraße 13, eingerichtet. Die Ausstellung mit dem Titel ?Die Goldenen Äpfel in Nürnbergs Hesperidengärten? ist bis einschließlich Oktober an jedem zweiten Samstag im Monat zu sehen. Nächster Öffnungstag ist am Samstag, 13. Juli 2019, von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung wird vom Bürgerverein St. Johannis betreut. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg