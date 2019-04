Nürnberg: Die Blaue Nacht 2019: Zwischen ?Himmel und Hölle?

Die Blaue Nacht 2019: Zwischen ?Himmel und Hölle?

Es geht um nicht weniger als um ?Himmel und Hölle?, wenn ?Die Blaue Nacht? am Freitag und Samstag, 3. und 4. Mai 2019, Nürnberg zum 20. Mal in eine pulsierende Kunst- und Kulturzone verwandelt. Am Freitag, 3. Mai, sind ab 20 Uhr in einer Preview die Projekte aus dem internationalen Kunstwettbewerb zu erleben. Am Samstag, 4. Mai, wird ab 19 Uhr das Gesamtpaket ?Die Blaue Nacht? geboten. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Projektion an der Kaiserburg

In der in blaues Licht getauchten Nürnberger Altstadt können sich die weit über 130 000 erwarteten Besucherinnen und Besucher von unzähligen Kunst- und Kulturaktionen zum Motto ?Himmel und Hölle? verzaubern lassen. An der Fassade der Kaiserburg erzählt das seit zehn Jahren in Nürnberg lebende koreanische Künstlerpaar Eun Hui und Chang Min Lee seine Projektionsgeschichte. Ihre ?Himmlische Reise? wird die bunte Vielfalt und die fröhliche Kuriosität des menschlichen Lebens feiern und das Publikum auf eine fantastische Reise in eine himmlische Welt schicken.

Entwürfe und Bilder ihrer Projektionsgeschichte sowie einen Überblick über ihre bisherigen Arbeiten zeigen Eun Hui und Chang Min Lee in einer kleinen Werkschau, die am Samstag, 6. April, um 19 Uhr im Kunstverein Kohlenhof Nürnberg e. V., Grasersgasse 15, eröffnet wird.

Das Event auf dem Hauptmarkt

Auf dem Hauptmarkt zeigen die Spezialisten des weltweit agierenden Kreativunternehmens Urbanscreen aus Bremen (übrigens bereits 2009 in der Blauen Nacht aktiv) die bewegte und eigens für die Fassade des neuen Rathauses entwickelte, abstrakte Bilderkomposition ?Kontra?. Mit ?Kontra? wird das Rathaus zur Story-Plattform. Es geht um das Aufeinandertreffen zweier Kontrahenten. Die Auftritte der beiden Gegenspieler scheinen zunächst wie ein Kampf um die Vorherrschaft des einen über den anderen. Zögerlich und subtil beginnen die Gegenspieler jedoch bald, die audiovisuellen Eigenschaften des anderen anzuerkennen und in die eigene Bildsprache einzubauen, sie erkennen, dass sie ohne einander nicht sein können.

Der Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb

Für ?Die Blaue Nacht? 2019 wurden 136 Beiträge aus ganz Europa eingereicht, was für die weitreichende Wertschätzung spricht, die der Blauen Nacht, Nürnbergs langer Nacht der Kunst und Kultur, entgegengebracht wird. Die mit Fachleuten besetzte Jury hat folgende zehn Projekte für ?Die Blaue Nacht? am Samstag, 4. Mai (und Freitag, 3. Mai, 20 bis 24 Uhr: Preview), ausgewählt. So stellt ?Sleepwalking? im Parkhaus Sterntor die Welt auf den Kopf, in der Kartäuserkirche des Germanischen Nationalmuseums ertönt ein ?Drama mit Megafonen? und im Schmuckhof brodelt Lava in einem Wohnwagen (?Höllenfahrt?).

Alle Projekte haben die Chance, von den Besucherinnen und Besuchern der Blauen Nacht mit dem Publikumspreis der N-Ergie bedacht zu werden. Mit Petra Krischke ist eine Künstlerin dabei, die 2014 mit ihrer Installation ?Sommerplanetenkunstwiese? diesen Preis schon einmal gewonnen hat.

Artist in Residence

Die Kunst wurde in der Blauen Nacht bisher durch den Kunstwettbewerb und durch die Museen, Galerien und Kunstvereine repräsentiert. Ab 2019 erhält sie Verstärkung: Die weltweit tätige Firma Hüttinger Interactive Exhibitions mit Sitz in Schwaig (bei Nürnberg) ist seit langem der Blauen Nacht als Kunstpate verbunden. Nun hat sie für ?Die Blaue Nacht? 2019 ihr Projekt Artist in Residence gestartet. Studierende der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg konnten sich bewerben. Yanran Cao aus Nanjing/China wurde von einer Jury ausgewählt, mit Unterstützung durch Hüttinger ihre Installation ?The moonlight is beautiful tonight? zu verwirklichen. Am 4. Mai ist sie im Herrenschießhaus zu sehen.

Die Blaue-Nacht-Häuser

Alle an der Blauen Nacht beteiligten Institutionen ? unter anderem das Staatstheater Nürnberg, das DB Museum und das Museum für Kommunikation, das Neue Museum Nürnberg, das Jazzstudio, der club stereo, alle Kirchen, die Kunstvereine und Galerien, die Museen der Stadt Nürnberg ? haben wieder Wunderbares in großer Vielfalt auf die Beine gestellt. Acht neue Orte beziehungsweise Institutionen sind dabei: unter anderem die Historischen Felsengänge, die fotoszene nürnberg e.V. und der Kunstraum Sterngasse. Der Kornmarkt wird in der Blauen Nacht 2019 mit einer Silent Disco zu einem Hotspot.

Termine und Zeiten

Preview für die Projekte aus dem Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb:

Freitag, 3. Mai 2019, 20 bis 24 Uhr, nur für Besitzerinnen und Besitzer eines Premium-/Zwei-Tage-Tickets (Sondervorverkauf): Jedes in den Zeiträumen Dezember 2018 sowie 10. bis 21. April 2019 gekaufte Ticket ist automatisch ein Premium-/Zwei-Tage-Ticket.

Die Blaue Nacht:

Samstag, 4. Mai 2019, 19 Uhr, bis Sonntag, 5. Mai, circa 4 Uhr

Abendprogramm: 19 bis circa 24 Uhr

Projektionen und die Projekte aus dem Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb bis 1 Uhr (mit einigen Ausnahmen)

Late-Night-Treffpunkte: circa 0 bis 5 Uhr

Orte

Gebäude, Plätze, Straßen und Höfe in der Nürnberger Innenstadt.

Programm

Ab sofort online unter www.blauenacht.nuernberg.de sowie als Broschüre bei der Kultur Information im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, bei den beteiligten Institutionen und bei vielen Vorverkaufsstellen im Großraum Nürnberg kostenfrei erhältlich.

Die Blaue-Nacht-Tickets

Die Tickets sind ab sofort online unter www.blauenacht.nuernberg.de oder bei der Kultur Information im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, Telefon 09 11 / 2 31-40 00, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr, sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Das Einzelticket kostet im Vorverkauf bis 3. Mai 2019 15,70 Euro, an der Tages-/Abendkasse am Samstag, 4. Mai, 18 Euro. Das Fünf-Freunde-Ticket kostet 69 Euro. Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, ?BufDis? und Sozialpass-Besitzer erhalten Ermäßigung.

In der Blauen Nacht, 4. Mai 2019, werden die Tickets an den Veranstaltungsorten gegen Blaue-Nacht-Bändchen getauscht, in verschiedenen Institutionen sowie an Kiosken im Außenraum werden nur noch Blaue-Nacht-Bändchen verkauft.

Alle Tickets sind Kombi-Tickets: Sie berechtigen bereits vier Stunden vor Beginn der Blauen Nacht bis Betriebsschluss zur Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel im VGN-Bereich, inklusive NightLiner.

Sondertickets ?Himmelfahrt und Höllenzauber?

Sondertickets für Fahrten mit der historischen Straßenbahn der VAG (Haltstelle E, vor dem Hauptbahnhof, Programm ?Himmelfahrt und Höllenzauber? des Künstlerkollektivs LEO N.) gibt es ab 5. April 2019 bei der Kultur Information im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, Telefon 09 11 / 2 31-40 00, Öffnungszeiten siehe oben. Erhältlich nur in Verbindung mit einem Blaue-Nacht-Ticket. Plätze stehen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung.

Durch die Nacht mit dem Original-Blinky

Die Auszubildenden der NÜRNBERGER Versicherung sind auch in dieser Blauen Nacht unterwegs, um die beliebten Blinkys zu verkaufen. Den Magnetpin ziert die Burg ? Mittelpunkt der Blauen Nacht und zugleich Logo der NÜRNBERGER. Mit dem Kauf dieses Originals, das 3 Euro kostet und exklusiv in der Blauen Nacht erhältlich ist, wird Nürnbergs lange Nacht der Kunst und Kultur direkt unterstützt.

Öffentlicher Nahverkehr

In der Blauen Nacht am 4. Mai 2019 verstärkt die VAG bis weit nach Mitternacht ihr Angebot (U-Bahn und Nightliner). Wegen des hohen Besucheraufkommens wird es in der Innenstadt Umleitungen geben. Informationen unter www.vag.de.

Gastronomie

Auf dem nördlichen Lorenzer Platz, am Rathausplatz 2, auf dem Sebalder Platz und auf dem Kornmarkt wartet die Blaue-Nacht-Gastronomie wieder mit Angeboten auf.

Sponsoren

Die Blaue Nacht dankt ihren Hauptsponsoren:

N-Ergie Aktiengesellschaft, Deutsche Bank und

Nürnberger Versicherung.

Bild Download: Plakatpräsentation Blaue Nacht 2019

Kulturreferentin Julia Lehner (Mitte) mit den Künstlern der Burgprojektion für Die Blaue Nacht 2019, Chang Min Lee (links) und Eun Hui Lee.

(Bild: Uwe Niklas / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 3.9 MB)

