Nürnberg: Die Blaue Nacht 2019: Kunstprojekt ?Himmel und Hölle to go?

Die Blaue Nacht 2019:

Kunstprojekt ?Himmel und Hölle to go?

Die interaktive Performance ?Himmel und Hölle to go? von und mit Petra Krischke fordert die Besucherinnen und Besucher der Blauen Nacht heraus, sich einem Orakel zu stellen. Das Kunstprojekt ist zu erleben am Freitag, 3. Mai 2019, von 20 bis 24 Uhr bei der Preview sowie in der Blauen Nacht am Samstag, 4. Mai, von 9 bis 24 Uhr in der Kunstvilla im KunstKulturQuartier, Blumenstraße 17.

Die Künstlerin Petra Krischke gibt den Besucherinnen und Besuchern an zwei Kiosken in der Kunstvilla das Blaue vom Himmel und das Schwarz der Hölle mit auf den Weg. Mithilfe unzähliger winziger Engelchen wurde in lauen Mittsommernächten zwischen den Wolken das Himmelsblau eingesammelt und damit ein Kessel befüllt. In einer Zeremonie wird für alle Besucher eine Portion davon entnommen, mit duftendem Himmelsnektar vermischt und auf ein feines Stück Leinen getupft. Doch es gibt auch eine Kostprobe aus der Hölle: Der schwarze scharfe Staub des Bösen wird mit Pech und Schwefel zum Sündenpfuhl vermischt und auf den Rupfen geschmiert. Aus diesem Engels- und Teufelswerk kann man die Zukunft lesen. So sagt man. Jedes der kleinen Orakel ist ein Unikat to go, also zum Mitnehmen.

Petra Krischke, 1961 in Nürnberg geboren, absolvierte eine Ausbildung zur Grafikdesignerin, bevor sie ihrer Liebe zur Bildenden Kunst nachgab und sich für ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg bewarb. Dieses beendete sie 2014 mit dem Diplom. 2014 war auch das Jahr ihrer ersten Beteiligung am Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb. Beide Beiträge, die sie für Die Blaue Nacht auswählte, überzeugten die Jury. Und eines, die spektakuläre, giftgrün strahlende Sommerplanetenkunstwiese auf der Vestnertorbastei, überzeugte auch das Publikum. So wurde Petra Krischke die zweite Gewinnerin des Publikumspreises der N-Ergie, der 2013 zum ersten Mal gestiftet wurde.

Wer mag, kann Himmel und Hölle to go bereits am Freitag, 3. Mai, im Rahmen der Preview sehen. Dafür braucht es das Premium-/Zwei-Tage-Ticket. Wer die beiden Sonderverkaufsphasen versäumte, hat am Freitag, 3. Ma,i noch einmal die Gelegenheit, solch ein Ticket zu erwerben: ab 20 Uhr, am Kiosk Lorenzkirche, zum Tageskassenpreis von 20 Euro.



www.blauenacht.nuernberg.de/Tickets

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg