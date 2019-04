Nürnberg: Die Blaue Nacht 2019: Hüttinger Interactive Exhibitions ? Artist in Residence

Die Blaue Nacht 2019: Hüttinger Interactive Exhibitions ? Artist in Residence

Die Kunst wurde in der Blauen Nacht bisher durch den Kunstwettbewerb und durch die zahlreichen Museen, Galerien und Kunstvereine repräsentiert. Heuer erhält sie Verstärkung: Die weltweit tätige Firma Hüttinger Interactive Exhibitions mit Sitz in Schwaig b. Nürnberg ist seit langem der Blauen Nacht als Kunstpate verbunden und hat für Die Blaue Nacht 2019 ihr Projekt Artist in Residence gestartet. Studierende der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg konnten sich bewerben, Yanran Cao aus dem chinesischen Nanjing wurde von einer Jury ausgewählt, mit technischer und materieller Unterstützung durch Hüttinger ihre Installation ?The moonlight is beautiful tonight? zu verwirklichen. Seit Oktober 2018 feilte die Künstlerin an ihrem Entwurf und dessen Realisierung. Die Installation ist in der Blauen Nacht am Samstag, 4. Mai 2019, im Herrenschießhaus am Andrej-Sacharow-Platz zu sehen.

Ein großer, zunächst statisch wirkender Spiegelwürfel vollführt ästhetische und fließende Bewegungen. Durch das harmonische Zusammenspiel von Bildern, Klängen, Lichtreflexionen und magisch-mechanischer Kinetik zieht er die Besucherinnen und Besucher in seinen Bann. Geheimnisvoll und romantisch, in der halboffenen Pfeilerhalle des Herrenschießhauses gelegen, lädt er zum Träumen, Nachdenken oder zu einem Spaziergang in seinem ?Spiegelgarten? ein.

Yanran Cao, 1992 in Jiangsu/China geboren, studiert seit 2015 an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. Sie stellte bereits unter anderem beim Kunstverein Soest und in der Art Space Galerie in Nanjing/China aus. alf

Bild Download: Yanran Cao und ihre Installation "The moonlight is beautiful tonight"

(Bild: Berny Meyer, JPG-Datei 2.8 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg