Nürnberg: Die Blaue Nacht 2019: Der Vorverkauf beginnt

Die Blaue Nacht 2019: Der Vorverkauf beginnt

Auch wenn Die Blaue Nacht Anfang Mai 2019 den Nürnberger Kultursommer einläutet, startet am Freitag, 30. November 2018, 0 Uhr, zum beginnenden Advent der Vorverkauf für Nürnbergs Lange Nacht der Kunst und Kultur. Wer bereits im Dezember kauft, erhält zum Preis von einem Ticket automatisch das Premiumticket inklusive aller Gebühren für Freitag und Samstag, 3. und 4. Mai 2019, also für die Preview der Kunstprojekte am Vortag und für die darauffolgende Blaue Nacht.

Viele Programmpunkte stehen jetzt schon fest. Wie für die Burgprojektion üblich, werden Kunstschaffende aus der Region eingeladen um die Motive zu gestalten. Für 2019 fiel die Wahl auf Changmin und Enhui Lee. Das koreanische Künstlerpaar hat sich beim Studium an der hiesigen Akademie der Bildenden Künste kennengelernt, lebt seither in Nürnberg und macht sich von hier aus mit seinen kräftig-bunten Gemälden auf den Weg in die ganze Welt. Was den Hauptmarkt und die Fassade des dortigen Rathauses betrifft, so wird eine Projektion von Urban Screen, einem weltweit agierenden Projektionsteam aus Bremen, die Hauptrolle spielen. Die Besucherinnen und Besucher des KulturDREIecks Lessingstraße können sich auf das Theater Anu aus Berlin und die zauberhaften Geschichten freuen, mit denen das Ensemble die ganze Straße bespielen wird. Und schließlich wird in den an der Blauen Nacht beteiligten Institutionen bereits kräftig an den Programmen gefeilt. Das alle inspirierende Thema lautet 2019 ?Himmel und Hölle?.

Neu ist, dass Kinder bis einschließlich 15 Jahren freien Eintritt zur Blauen Nacht haben. Und: Alle Preise verstehen sich inklusive Vorverkaufs- und Systemgebühr sowie der Fahrberechtigung mit Bussen und Bahnen im gesamten VGN-Bereich. Tickets gibt es ab 30. November in der KulturInformation im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, bei den weiteren Vorverkaufsstellen und online unter www.blauenacht.nuernberg.de. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg